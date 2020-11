Für den ehemaligen Pfennigpfeiffer-Markt im Velpker Gewerbegebiet Bascheriede gibt es noch keinen konkreten Nachfolger. Das teilte Gemeindedirektor Rüdiger Fricke in einem Telefonat mit.

Gleichwohl gibt es offenbar einen Interessenten. Das geht aus einem Antrag hervor, der dem Bau-Ausschuss zu dessen Sitzung am 14. September vorlag. Es geht um die „Befreiung von den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes ‘An der Bascheriede’“. Wer ihn gestellt hat, steht nicht dabei.

B-Plan stellt Hürde

Der Antrag bezieht sich auf den Bebauungsplan für das Flurstück 69/1, „An der Bascheriede 2“. Dort steht das ehemalige Pfennigpfeiffer-Gebäude. Eigentlich sieht der B-Plan an dieser Stelle ausschließlich Lebensmittelvollsortimenter vor. Gemäß Antrag soll dort ein „Laden zum Verkauf von Non-Food-Artikeln und Hartware“, wie es in der Beschlussvorlage heißt, einziehen.

Der Ausschuss votierte einstimmig für die Änderung und empfahl, das gemeindliche Einvernehmen herzustellen. Mehr ist für die Velpker Politik in dieser Angelegenheit nicht drin. Das letzte Wort hat der Landkreis als Genehmigungsbehörde.

Erstes Votum steht

Interessant in diesem Zusammenhang: Auch Pfennigpfeiffer war kein Lebensmittelvollsortimenter. Der Verwaltungsausschuss stimmte dem Antrag am 24. September ebenso zu. Damit gilt das gemeindliche Einvernehmen auch offiziell als hergestellt. Seither herrsche in dieser Angelegenheit Stille, erklärte Rüdiger Fricke in einem Telefonat zum Thema.

„Nun ist bis jetzt nicht viel Zeit vergangen“, warb er für etwas Geduld, gleichwohl werde man es beim aktuellen Zustand nicht dauerhaft belassen können, bemerkte er und meinte den Leerstand. „Wenn nichts passiert, müssen wir den Bereich planerisch überarbeiten“, so das Samtgemeindeoberhaupt. Das werde aber frühestens 2021 ein Thema. Alles, was über eben diesen Status hinausgeht, nannte Fricke reine Spekulationen und Gerüchte.

Pfennigpfeiffer hatte Velpke Mitte des Jahres verlassen. Wir fragten schriftlich nach den Beweggründen und nach der Zahl der durch das Schließen des Ladens vernichteten Arbeitsplätze. Eine Antwort steht noch aus. Gemäß Internetseite des Unternehmens gibt es in Niedersachsen keine Filiale des Billig-Posten-Anbieters mehr.