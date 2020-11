Corona-Schutz in Helmstedts Fußgängerzone dringend empfohlen

Wer etwas im Rathaus zu erledigen hat, muss sich seit Montag telefonisch einen Termin geben lassen. Die Telefon-Hotline im Bürgerbüro sei ausschließlich für unabdingbare Anliegen gedacht, hieß es am Montag. Das Bürgerbüro ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr erreichbar unter 17-1717. Der Zugang ins Rathaus erfolgt ausschließlich über den Eingang Holzberg (Bürgerbüro).

Die Bürger können auch die E-Mail-Adresse buergerbuero@stadt-helmstedt.de nutzen, um dringende Anliegen mitzuteilen. In allen anderen Fällen besteht außerdem die Möglichkeit, sich direkt telefonisch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu wenden. Auf der städtischen Homepage www.stadt-helmstedt.de ist das Mitarbeiter-Telefonverzeichnis einsehbar.

Zu den von einer Schließung betroffenen Einrichtungen gehören noch die Stadtbücherei, die Bücherei in Offleben, das Stadtarchiv und das Museum in Reinsdorf. Die Wohnmobilstellplätze an der Masch und die öffentlichen Grill-Plätze werden gesperrt. „Es wird im November außerdem keine Stadtführungen geben und auch keine Grenzenlos-Rundfahrten“, erklärte Bürgermeister Wittich Schobert am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Die Sitzungen der Ortsräte und der Ausschüsse des Rates seien „privilegiert“, so Schobert, und könnten daher weiterhin als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Was die Ausschüsse angehe, stehe der große Ratssaal mit ausreichend Platz für einen Abstand untereinander zur Verfügung. „Wenn die Fraktionen dies mehrheitlich wünschen, können wir die Sitzungen aber auch in Form von Videokonferenzen abhalten“, meinte Schobert. „Schließlich verfügen alle Ratsmitglieder über ein Tablet.“

Das Maschstadion bleibt Schobert für den Individualsport geöffnet. „Zwei Sportler können dort jeweils gleichzeitig trainieren, was vor allem für Kader-Athleten wichtig ist.“ Der Zeitplan, wann wer das Stadion nutzen dürfe, müsse nur genau festgelegt werden.

Mit Blick auf die vom Landkreis erlassene Allgemeinverfügung, in der „dringend empfohlen“ wird, in Helmstedt auf dem Markt, in der Neumärker Straße, auf dem Gröpernplatz und auf dem Papenberg (ohne Papenbergplatz) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen., wünscht sich Schobert eine „Muss“-Formulierung. „Das ist dann eine klare Ansage, die alle Unsicherheiten beseitigt“, sagte Schobert. Sollte allerdings auch im Kreis Helmstedt der Inzidenzwert von 50 überschritten werden, würde aus der dringenden Empfehlung ohnehin eine Verpflichtung werden.