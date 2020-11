Corona hat die Zuversicht in Wolsdorf noch nicht besiegt

„Ich hätte niemals geglaubt, dass so ein kleines Virus unsere hochtechnisierte und zivilisierte Welt lahmlegt und unser Leben derart nachhaltig beeinflusst.“ Das sagte Sabine Siegmund, Bürgermeisterin in Wolsdorf, in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Es ging um die Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde. Auf dessen Tagesordnung stand die Terminplanung der Vereine für das kommende Jahr. Auf eines hat die Corona-Pandemie bislang offenbar keinen Einfluss: die Zuversicht. „Wir haben das Jahr ganz bewusst durchgeplant“, so Siegmund.

„Wenn die Zeichen gut stehen, dann wollen wir vorbereitet sein“, so die Bürgermeisterin. Das Durchplanen aller Veranstaltungen ist eine Trotzreaktion auf das Virus. Den Grund liefert Siegmund: „In diesem Jahr hat eigentlich nichts stattgefunden. Politische Gremien tagten nur zu wichtigen Entscheidungen. Unser Spielplatz ist fertig, aber wir konnten ihn nicht feierlich eröffnen. Unser Bergmannsverein hätte in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiern wollen. Das und noch mehr fand nicht statt.“ Seniorenweihnacht, Lampionumzug, Glühweinfete – alles abgesagt Es kommt noch dicker: „Wir haben bis einschließlich Dezember alles abgesagt, auch die beliebte Seniorenweihnachtsfeier am 3. Dezember, den Lampionumzug der Feuerwehr, die Glühweinfete des Bergmannsvereins. Das tut mir in der Seele weh“, so Siegmund. In Wolsdorf sind der Schützenverein, der Sportverein (WSV), der Kaninchenzuchtverein, die Feuerwehr, der Bergmannsverein und der DARC, das sind die Funker, aktiv. Vertreter dieser Vereine waren zur Sitzung gekommen, um den Terminkalender 2021 zu besprechen. „Das war wichtig, denn wir haben das immer im gemeinsamen Dialog gemacht“, betonte die erste Frau in der Gemeinde. Der Wolsdorfer Sportverein braucht die Einnahmen aus der Sportwoche Der WSV plant etwa die Sportwoche. Die soll, so der Vorsitzende Dirk Rack, im Juli 2021 kurz vor den Ferien stattfinden. „Das ist für einen kleinen Verein ein ganz wichtiges Zubrot“, sagte er am Telefon. Aktuell müssten etwa Vandalismusschäden behoben werden. Das sei ohne zusätzliche Einnahmen wie durch die Sportwoche nicht drin. „Wir sind froh, dass wir trotzdem planen und den Menschen zeigen, wie es laufen sollte. Es wird ein Leben nach den Maßnahmen geben.“ Ein Jahr könne ein kleiner Verein sowas überstehen, aber im zweiten werde das schon kritischer. Doch Rack sieht weitreichendere Probleme: Corona laufe gegen die Bindung und Identifikation mit dem Verein an. „Sich nicht sehen zu können, ist ganz schlimm“, sagte er auch mit Blick auf die passiven Mitglieder, denen die sozialen Kontakte fehlten. Er sei stolz auf seine treuen Mitglieder. „Die bleiben, weil sie sich sagen, dass wir uns wiedersehen werden.“ Gleichwohl müsse man Konzepte entwickeln, um mit dem Virus leben zu können und sich den Gegebenheiten anzupassen.