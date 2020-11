Breitband-Ausbau nicht in ganz Räbke förderfähig

Nachdem es in jüngster Zeit etliche Nachfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Räbke gab, ob sie als Teil der Breitbandinitiative des Landkreises in den Genuss eines Glasfaseranschlusses kommen könnten, äußert sich nun der Landkreis Helmstedt in einer Pressemitteilung dazu.

Das Projekt habe bereits im Jahr 2016 mit der Markterkundungsphase begonnen, heißt es dort. Mit Bundesmitteln förderfähig seien nur diejenigen Haushalte gewesen, die mit einem Internetanschluss unterhalb von 30 MBit Downloadgeschwindigkeit als unterversorgt galten und für die die am Markt tätigen Telekommunikationsunternehmen in den nächsten Jahren keine eigenwirtschaftliche Versorgung mit schnelleren Internetanschlüssen, zum Beispiel durch Vectoring, vorgesehen hatten. Dies seien etwa 6500 Haushalte im Landkreis Helmstedt.

In Räbke gilt die Hälfte der Haushalte als unterversorgt

Bezogen auf den Ort Räbke sei das in etwa die Hälfte aller Haushalte. Die übrigen Haushalte Räbkes galten als versorgt im Sinne der Förderrichtlinien. Im Rahmen einer zweiten Projektphase sei es gelungen, Fördermittel auch für den Anschluss weiterer Haushalte in Räbke zu sichern, so die Landkreis-Mitteilung. Aus Kapazitätsgründen müsse jedoch zunächst der erste Projektabschnitt abgeschlossen werden, womit im Laufe des Jahres 2021 zu rechnen sei. Der Anschluss der anderen genannten Haushalte in Räbke sei danach geplant.

Rainer Angerstein, Bürgermeister der Gemeinde Räbke, betont, dass die Gemeinde erst Gespräche mit dem Telekommunikationsunternehmen geführt habe, nachdem feststand, welche Straßenzüge aus rechtlichen Gründen nicht am Breitbandprojekt des Landkreises partizipieren können. Dabei ging es darum, dass diese Haushalte wenigstens mit einer Verbesserung der Downloadgeschwindigkeit versehen werden. Dennoch bat der Bürgermeister mehrfach darum, Räbke insgesamt ins Ausbauprogramm aufzunehmen, was nun in der zweiten Projektphase realisiert werden könnte.

Über restliche Bereiche wird ab 2023 verhandelt

Ab 2023 werde dann die Aufgreifschwelle komplett entfallen. Bis dahin werde man mit den Telekommunikationsunternehmen absprechen müssen, welche Bereiche sie eigenwirtschaftlich mit gigabitfähigen Anschlüssen ausstatten und welche Haushalte von der öffentlichen Hand bedient werden können. Dabei seien in erster Linie die Telekommunikationsunternehmen gefordert, die öffentliche Hand schließe lediglich die wirtschaftliche Lücke. „Das Ziel ist jedenfalls, alle Haushalte des Landkreises Helmstedt mit schnellem Internet zu versorgen“, erklärt Landrat Gerhard Radeck.

red