Königslutteraner wechseln von der Kegelbahn an die Armbrust

Kegelvereine sind vom Aussterben bedroht. So sieht das jedenfalls Helmut Eß. Der Pensionär aus Königslutter hat sich nach eigenen Worten inzwischen dem dritten Kegelverein angeschlossen, um seinem Hobby noch nachgehen zu können. „Immer mehr Vereine geben auf“, sagte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Das trifft nicht auf alle Vereine zu. Einer, in dem Eß einst in die Vollen ging, der Kegelverein Eintracht von 1902, hat zwar Mitglieder verloren. Die, die noch da sind, frönen aber seit Jahren einem neuen Sport: Armbrustschießen. Jetzt suchen die Männer jemanden, der ihrer historischen Armbrust eine Frischzellenkur verpasst. Genauer: Die Sehne braucht wohl dringend Zuwendung.

Für die Waffe braucht es keinen Waffenschein

Das Sportgerät, besser, die Waffe, für die es keinen Waffenschein braucht, liegt in Schöppenstedt. Werner Ludwig bewahrt sie sicher auf. Gefährlich ist das nicht, solange die Sehne „entspannt“ bleibt und kein Pfeil eingelegt ist. Dafür braucht es entweder unendlich viel Kraft oder technische Hilfe, denn so eine Sehne kann mit bloßer Hand nicht gespannt werden. Und der Pfeil, nun das ist eher ein Zylinder aus festem Holz, der auf einer Seite in einem Eisenschuh auf einer quadratischen Eisenplatte steckt. In Betrieb kann dieses Gerät eine enorme Durchschlagskraft entwickeln, sagen Helmut Eß und sein Kegelbruder im Herzen Werner Ludwig. Keine Frage, für die Erkenntnis hätte es keiner Worte bedurft.

Wie aber kommen Kegler zur Armbrust? „Die Mitglieder sind immer älter geworden und konnten den Sport nicht mehr ausüben“, so Helmut Eß, der ebenfalls schon in der 9. Dekade auf Erden weilt. Von einstmals 17 Mitgliedern seien nur fünf geblieben, schieben die beiden Männer hinterher. Bilder zeigen: Die Senioren unter den Schützen bedienen ihre Armbrust an einem Tisch sitzend. Es ist wohl der Bewegungsablauf, den Eß meinte.

Die Königslutteraner schießen auf einen Adler aus Holz

Haben die ehemaligen Kegler ihren ursprünglichen Sport schon ernst genommen, so tun sie das mit der Armbrust erst recht. „Wir schießen auf Adler aus Holz“, erzählt Eß. Der Vogel werde speziell für die fünf Kegelabtrünnigen gefertigt. Als Trophäe gibt es das Stück Vogel, das ein Schütze mit seinem Stempel an der Pfeilspitze sozusagen aus dem Ganzen gestanzt hat. Alles das passiert freilich nicht als offizieller Wertungswettbewerb, eher aus Freude an der Sache auf einem gut gesicherten Privatgelände. Das betonen die beiden Männer besonders, denn tatsächlich könnte so eine Armbrust durchaus beträchtlichen Schaden oder auch schlimme Verletzungen verursachen. Doch das wissen die fünf Schützen zu verhindern. Nur der Vogel aus Holz, der nimmt regelmäßig Schaden.

Eine Armbrust kann beträchtlichen Schaden anrichten

Die Armbrust ist übrigens eine Schenkung eines inzwischen verstorbenen Kegelbruders. Wie alt das gute Stück ist, können Eß und Ludwig nicht exakt bestimmen, aber: „Wir würden sie gern weiterhin für unsere internen Wettbewerbe nutzen“, erklären sie. Darum hoffen sie, dass sich ein Experte meldet, der ihnen das ideell unbezahlbare Stück in Schuss bringt. Eß stellt dafür seine Telefonnummer zur Verfügung: (01590) 2143727.