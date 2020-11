Helmstedter Verein „Grenzenlos“ sucht Darsteller für Film

30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es Zeit für ein besonderes Filmprojekt. Das meinen die Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, Steffi Trittel, Henning Konrad Otto vom Helmstedter Verein Grenzenlos, Michael Schmidt vom Amtshof Eicklingen, Harbkes Bürgermeister Werner Müller und Thomas Huber vom Büro für Soziokultur in Schwäbisch-Hall. Das Team ist auf der Suche nach Familien, die Teil eines Films über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze werden möchten.

Das soll kein Streifen über die Grenze als solche werden. Vielmehr geht es um Familien, zwei, idealerweise drei Generationen sollen miteinander ins Gespräch kommen. Der geplante Film ist ein Projekt des Vereins Grenzenlos – Wege zum Nachbarn und der Gemeinde Hohe Börde in Sachsen-Anhalt. Dieses wird zum großen Teil mit Geld aus dem europäischen „Leader“-Programm finanziert. 68.000 Euro wird der Streifen am Ende kosten. Bei einem Pressetermin im „Grenzort“ Harbke erklärten die Projektmacher, was sie konkret vorhaben.

Was die deutsche Teilung für die Generationen bedeutet hat

„Was hat die Teilung Deutschlands für die verschiedenen Generationen eigentlich bedeutet“, fragte Henning Konrad Otto. Dieser und einigen anderen Fragen sollen die Protagonisten des Films nachgehen: Familien aus der Grenzregion hüben wie drüben. „Wir wünschen uns Familien mit drei Generationen“, so Thomas Huber, sprich: eine Generation, die die Teilung voll miterlebt hat, eine, die in die Teilung hineingeboren wurde und die nächste Generation, die im vereinten Deutschland groß geworden ist. Zusammen dürfen sich die Familien dann auf eine Spurensuche begeben, denn im Ergebnis könnte sich zeigen, was von der einstigen Grenze zwischen den Staaten und den Menschen noch geblieben ist, 30 Jahre, nachdem es eigentlich keine Grenzen mehr geben sollte.

Initiatoren haben sich Profis ins Boot geholt

Wie aber wird aus den vielen Familiengeschichten ein Film? Dafür hat sich Huber echte Profis ins Boot geholt. Tatsächlich sollen die Familien sozusagen ihre eigene Geschichte mit der Kamera für die Ewigkeit festhalten, wobei ihnen die Profis um den Regisseur David Ruf und den Schauspieler David Steffen helfen. In zwei Workshops, jeweils einer pro „Seite“, bekommen sie das Rüstzeug für den Filmdreh, wobei Corona die örtlichen Rahmenbedingungen diktiert. Im Zweifel sei man auch auf ein kontaktloses Arbeiten vorbereitet, sprich online. „Wir können uns vorstellen, den Familien digitale Aufnahmegeräte zur Verfügung zu stellen“, so Huber.

Wer Lust hat, Teil eines Filmprojekts zu werden, darf sich beim Verein Grenzenlos, angesiedelt bei der Stadt Helmstedt, melden. Anja Nitschke und Beate Ziehres nehmen Anfragen und Anmeldungen entgegen: anja.nitschke@stadt-helmstedt.de oder beate.ziehres@stadt-helmstedt.de. Ein erster Infoabend für beteiligte Familien ist am 28. Januar im Roxy-Kino geplant.