Helmstedt will doppelt vergebene Straßennamen abschaffen

Mit einer Vorlage für die Ratssitzung im Dezember macht die Stadtverwaltung einen Vorstoß, um die ihrer Meinung nach verwirrende Situation endgültig zu bereinigen. Der Bauausschuss soll sich schon am 18. November mit der erforderlichen Umbenennung von Straßen befassen, um die Doppelungen zu beseitigen. „Es gibt Widerstand in den Ortsräten von Büddenstedt und Offleben“, sagte Bürgermeister Wittich Schobert auf Anfrage. „Die Post hat jedoch mehrfach deutlich gemacht, dass es keine zwei getrennten Postleitzahlen für Helmstedt geben wird, nur damit die Straßennamen nicht geändert werden müssen. Es macht keinen Sinn mehr, wieder und wieder bei der Post nachzufragen. Da wird sich nichts tun und deshalb müssen wir jetzt endlich handeln.“

Retter steuern falsche Adressen an

Schobert begründet die Dringlichkeit der Angelegenheit damit, dass Briefe manchmal nur stark zeitverzögert zugestellt werden könnten oder Rettungsfahrzeuge in medizinischen Notlagen falsche Adressen ansteuern würden, wenn es zweimal denselben Straßennamen im Stadtgebiet gebe. „Das können wir nicht mehr verantworten“, so Schobert.

Der Ortsrat Emmerstedt hat laut der aktuellen Verwaltungsvorlage im Mai 2018 die Meinung vertreten, dass die Einwohner von Büddenstedt und Offleben wegen der sich für sie ändernden Postleitzahl ohnehin eine Änderung ihrer persönlichen Dokumente vornehmen lassen müssten. Einwohner von Emmerstedt hingegen müssten bei einer Straßennamensänderung vor Ort zusätzlich zu den Büddenstedtern und Offlebern Änderungen veranlassen, was ein unnötiger Zusatzaufwand sei.

Liste mit betroffenen Straßen

In einer Anlage zu dem Beschlussvorschlag listet die Verwaltung auf, welche Straßennamen im Helmstedter Stadtgebiet - mit Wirkung voraussichtlich zum zweiten Quartal 2021 - geändert werden sollen. Dabei floss die Zahl der pro Straße betroffenen Haushalte und Unternehmen in die Bewertung ein.

Folgende Straßen in Büddenstedt müssten demzufolge durch den Ortsrat umbenannt werden: Bahnhofstraße, Bergstraße, Berliner Platz, Dr. Heinrich-Jasper-Straße, Königsberger Straße und Stettiner Straße. Für Offleben ergäben sich folgende Umbenennungen mit bereits vorhandenen Vorschlägen: Aus der Breslauer Straße wird der Breslauer Weg, aus der Kirchstraße die Alte Kirchstraße, aus der Lindenstraße die Reinsdorfer Allee, aus der Poststraße die Alte Poststraße, aus dem Rosenwinkel das Roseneck, aus dem Triftweg wird Zum Oesterlinge und aus der Industriestraße wird Am Industriegebiet. Aus dem Amselweg in Reinsdorf soll der Amselgarten werden.

Auch Helmstedt muss drei Namen ändern

In drei Fällen müsste der Rat Helmstedt nach neuen Straßenbezeichnungen suchen. Betroffen sind die Friedrich-Ebert-Straße, die Gartenstraße und die Schulstraße in Helmstedt. Diese drei Straßen gleichen Namens in Büddenstedt bleiben unangetastet. Für Emmerstedt würde sich der Vorlage zufolge nichts ändern.