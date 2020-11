Ein 27-jähriger Autofahrer fiel der Polizei am Sonntagnachmittag in Helmstedt auf.

Helmstedt. Der Mann war am Sonntagnachmittag im Triftweg unterwegs. Ein Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Kokain. Ein Strafverfahren folgt.

Einen 27 Jahre alten Helmstedter haben am Sonntagnachmittag Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Helmstedt aus dem Verkehr gezogen. Nach einem Drogenschnelltest, der positiv auf Amphetamin und Kokain verlief, ordneten die Beamten laut Mitteilung eine Blutprobe an. Die Polizei überprüfte den Autofahrer in einer Verkehrskontrolle gegen 16 Uhr im Triftweg.

Den Polizisten fiel sofort auf, dass der 27-Jährige leicht gerötete Bindehäute und ein deutliches Lidflattern aufwies. Der Test bestätigte die Vermutung, daher wurde dem Helmstedter die Blutprobe entnommen. Zusätzlich muss er sich wegen Drogenbesitzes strafrechtlich verantworten.

red