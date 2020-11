Schüler erinnern an Holocaust-Opfer mit Videos

Diese Aktion wird nachhallen: Vor allem Schüler in der gesamten Region machten sich im Vorfeld des 9. November auf die Suche nach Spuren von Bürgern jüdischen Glaubens, die zu Vorkriegszeiten in unseren Städten gelebt und das öffentliche Leben dort mitgeprägt haben. Von den Schergen des Nazi-Regimes wurden sie misshandelt, vertrieben, umgebracht.

Jahrzehnte später wurden für sie Mahnmale in Form von kleinen Messingtafeln in die Gehwege eingelassen. Allein in Helmstedt und Emmerstedt sind es 15 Adressen, an denen so genannte Stolpersteine an die Namen der Opfer erinnern. Weltweit gibt es davon rund 75.000 – diese fortwährende Aktion wurde erdacht von dem Kölner Künstler Gunter Demnig. Soviel zur Vorgeschichte.

Video aus der ganzen Region

Mehrere Initiativen aus dem Landkreis Helmstedt beteiligten sich also am 9. November am ersten regionalen Stolperstein-Putztag, der unter dem Motto „ Erinnerung Aufpolieren“ stand. Aufgerufen dazu hatte der „Arbeitskreis Stolpersteininitiativen zwischen Harz und Heide“ im Israel-Jacobson-Netzwerk. Von der regionsweiten Aktion ist ein gut halbstündiges Video entstanden, an dem sich auch drei Initiativen aus dem Landkreis Helmstedt beteiligt haben.

Der Arbeitskreis „Courage“ der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Helmstedt drehte ein Video von seiner Recherche, die Schülerinnen und Schüler in Helmstedt an der Kybitzstraße anstellten. Auch hier geht es um ein tragisches Schicksal, das der Fleischer-Familie Lilienfeld. Unterlegt wird die BBS-Dokumentation mit der traurigen Mondschein-Sonate Ludwig van Beethovens.

Auch ein Beitrag von der IGS

Einen Beitrag zu dem Gesamtwerk hat auch die Giordano-Bruno-Gesamtschule aus Helmstedt geleistet. Die Schüler beleuchten ebenfalls auf das Schicksal eines Teils der Familie Lilienfeld. Es geht um die Eltern Julius und Martha sowie deren Kinder Marion und Horst. Nach deren Deportation nach Auschwitz galten Horst, Marion und Martha als verschollen.

Der filmische Beitrag aus Königslutter kommt vom Arbeitskreis Stolpersteine im Team Starke Frauen Königslutter. Er lässt den langjährigen Stadtarchivar Wilfried Kraus zu Wort kommen, der die Verlegung der Stolpersteine in der Bahnhofstraße in Königslutter angeschoben hatte. Dort war der letzte Wohnort der jüdischen Familie Klimt, die zum Teil Zwangsarbeit leisten musste und daraus befreit wurde.

In dem Video kommt auch der heutige Besitzer des Hauses in der Bahnhofstraße zu Wort. Erstmals zu sehen sind außerdem historische Fotos von Familie Klimt, die dem Arbeitskreis zur Verfügung gestellt wurden.

Der insgesamt 34-minütige Film zur regionalen Putzaktion ist auf dem Youtube-Kanal des Israel-Jacobson-Netzwerks zu sehen. Der Link lautet:

https://www.youtube.com/watch?v=8gZNRH734OU