Prachtgebäude in Helmstedt erhält Fachwerk-Sonderpreis

Das Eigentümer-Ehepaar Sigrid und Werner Schultz aus Berlin erhielt anlässlich der nur alle fünf Jahre vergebenen Auszeichnung „Deutscher Fachwerkpreis“ durch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fachwerkstädte einen Sonderpreis für die beispielhafte Sanierung des Fachwerkhauses aus dem Jahre 1764. „Das Gebäude sticht heraus durch seine Größe und seinen repräsentativen Charakter“, sagt Helmstedts Denkmalpflegerin Doris Noll.

Das Preisverleihung fand im Oktober in Fulda statt, noch vor dem aktuellen Teil-Lockdown. Die Geschichte das markanten Gebäudes sei bemerkenswert, so Noll. „Dieses Haus mit seinem großen Zwerchgiebel im Stil des nordischen Barocks diente zunächst als Syndikatshaus des katholischen Klosters St. Ludgeri, danach als Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Stephani, bevor es für Wohnzwecke umgestaltet wurde.“

Über Jahrzehnte in schlechtem Zustand

Dass das historische Gebäude, das über Jahrzehnte hinweg in einem schlechten Zustand gewesen sei, auf diese Weise erhalten werden konnte, sei der Tatsache zu verdanken, dass es in einem Sanierungsgebiet liegt. „Dank der damit verbundenen Fördergelder konnten die Eigentümer die Sanierung des Gebäudes in Angriff nehmen, das sie bereits in den 80er Jahren erworben hatten“, erzählt Noll. Damals – noch zu Zeiten der deutschen Teilung – hätten viele Berliner Immobilien im Westen erworben, als mögliche Fluchtpunkte und um ihr Kapital sicher anzulegen.

Originale Details blieben erhalten

Das imposante Fachwerkhaus, in dem nun vier Parteien wohnen könnten, besticht laut Noll durch seine große Treppe und die großen, repräsentativen Räume. Die Umgestaltung zu Wohnzwecken einschließlich energiesparender Maßnahmen sei eine echte Herausforderung gewesen. Dabei sei es trotzdem gelungen, auf eine konsequente Erhaltung der originalen Formen und Details zu achten. „Grundrissänderungen für die abgeschlossenen Wohnungen wurden behutsam durchgeführt“, berichtet Doris Noll. Nicht mehr benötigte barocke Türen seien reversibel verschlossen worden. „Von den Wohnräumen aus sind diese Türen nicht mehr zu sehen, vom Treppenhaus aus schon.“

Leinöl für Anstrich genutzt

Die Fachwerkwände, der Lehmputz innen, die Dielenfußböden, die Fliesen im Treppenhaus, die originalen Barocktüren einschließlich der Beschläge, das Eingangsportal und die Kreuzstockfenster standen auf der langen Reparaturliste bei diesem Sanierungsvorhaben. Zudem wurden das Dach und die Rückseite mit regionaltypischen Krempziegeln eingedeckt und für die Anstriche wurden Leinöl und Silikatfarbe verwendet. Der Aufwand habe sich gelohnt, so Noll. „Denn gut sanierte Wohnungen in der Altstadt sind gut zu vermieten.“

Die Eigentümer hätten mit mehr als 270 Arbeitsreisen von Berlin nach Helmstedt einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen geleistet. Das Architektenteam sei aus Berlin gekommen, die sensiblen Handwerksleistungen seien vornehmlich von Fachbetrieben aus Helmstedt erbracht worden. „Die gelungene Restaurierung des Hauses Papenberg 14 ist ein weiteres positives Bespiel für das erfolgreiche Zusammenwirken von Eigentümern und Denkmalpflege zur Aufwertung des Stadtbildes“, meint Noll. Und in der Nachbarschaft könnte es weitere Sanierungen geben – „wenn bestimmte Erbschaftsverhältnisse geklärt sind“.