Neue Ideen für Tageseltern aus dem Kreis Helmstedt

Der Fachtag in der Kindertagespflege fand im AHA-Erlebnismuseum in Wolfenbüttel statt.

Helmstedt. Alles in Bewegung war das Motto des vierten Fachtags in der Kindertagespflege des Landkreises Helmstedt . Die Fortbildung für Tageseltern fand im AHA-Erlebnismuseum für Kinder und Jugendliche in Wolfenbüttel statt – „selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Sicherheitsregeln“, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt.

Die Teilnehmerinnen wurden von Andrea Reinbothe , pädagogische Mitarbeiterin der Ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersachsen, und Annette Goslar , Erzieherin, Künstlerin, Projektpädagogin, sowie Mitarbeitern des Museums durch den Tag begleitet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage: Was kann Bewegung für Geist und Körper bewirken ?

Beispiele für den Alltag mit Kindern

Mit vielen Beispielen aus der Praxis aber auch in der Theorie konnten sich die Teilnehmerinnen dieses Thema erarbeiten. Es wurden einfache, praxisnahe Experimente durchgeführt, gemeinsam gekocht und verschiedene Spiele selbst ausprobiert, um sie später im Alltag mit den Kindern umsetzen zu können.

