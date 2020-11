Sparen, damit der Kreis Helmstedt die Defizitobergrenze hält

Noch liegen die geplanten Ausgaben zu weit über den erwarteten Einnahmen des Kreishaushalts 2021 . Auf der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Konsolidierung Kreistags am Dienstag vereinbarten Kreisverwaltung und -politik, nach Möglichkeiten zu suchen, das derzeit geplante Defizit in Höhe von 5,74 Millionen Euro zu reduzieren.

Die Kreisverwaltung plant für das kommende Jahr mit Erträgen in Höhe von 192,74 Millionen Euro und Aufwendungen von 198,48 Millionen Euro. Somit ergibt sich für den Landkreis ein Jahresfehlbedarf von 5,74 Millionen Euro. Diese Summe überschreitet allerdings die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Defizitobergrenze von 3,49 Millionen Euro.

Wird die Obergrenze gerissen, wird die Haushaltsgenehmigung schwierig

„In einem Gespräch am Dienstagvormittag wurde uns von der Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass wir die Defizitobergrenze einhalten müssen, sonst könnte es Probleme mit der Genehmigung des Haushalts geben“, berichtete der Erste Kreisrat Wolfgang Herzog . Die Defizitobergrenze war mit dem Land vereinbart worden, als dieses eine Entschuldungshilfe in Millionenhöhe an den Landkreis auszahlte.

Angesichts der rückläufigen Steuereinnahmen in Folge der Corona-Epidemie lässt die Kommunalaufsicht allerdings Milde walten und zeigte sich damit einverstanden, dass der Landkreis im kommenden Jahr die Defizitobergrenze um etwa 500.000 Euro überschreiten darf.

Noch 1,7 Millionen Euro muss der Kreis Helmstedt sparen

Somit verbleiben noch rund 1,7 Millionen Euro, die eingespart werden müssen. Konkrete Vorschläge dazu machten am Dienstag aber weder Verwaltung noch Politik. Auch wurde deutlich, dass die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlende Umlage unverändert bei 55 Prozent bleibt. Gut 55 Millionen Euro fließen dadurch in die Kreiskasse. Absichten, die Kreisumlage zu senken, wurden von den Sitzungsteilnehmern nicht geäußert.

Einsparpotenzial zu identifizieren, dürfte schwierig werden. Nur ein Bruchteil der Ausgaben sind so genannte freiwillige Leistungen, der große Rest entweder Pflichtausgaben, etwa Sozialleistungen , oder Investitionen in die zum Teil arg marode Infrastruktur , bei der es ohnehin – beispielsweise bei den Schulgebäuden – einen mächtigen Sanierungsstau gibt.

„Möglich wäre, Baumaßnahmen, die wir wohl wegen Personalmangels in 2021 nicht abarbeiten können, auf 2022 zu verschieben“, zeigte Landrat Gerhard Radeck einen möglichen Weg zur Reduzierung des Jahresfehlbedarfs 2021 auf.