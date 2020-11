Der Esbecker Dorftreff soll möglichst schnell mit WLAN ausgestattet werden. Diesen Antrag von Günter Merkle unterstütze der Ortsrat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig. Bürgermeister Malte Schneider wurde aufgefordert, die Kosten dafür noch in den Haushalt für das kommende Jahr einzuplanen.

Die voranschreitende Digitalisierung der Verwaltungsabläufe mache einen mobilen Zugang ins Internet in dem Gebäude, das auch für kommunale Veranstaltungen wie Gremiensitzungen genutzt werde, erforderlich, begründete Merkle das Ansinnen. Ortsbürgermeister Hans-Joachim Rehkuh wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im benachbarten Kindergarten bereits Internetzugang bestehe. „Dieser Netzzugang lässt sich vielleicht ohne großen Aufwand auf den Dorftreff erweitern“, regte er an und bat um entsprechende Prüfung seitens der Verwaltung.

Nachfragen zur Sanierung der Esbecker Sporthalle

Dem Haushaltsplan für 2021 sowie der Neufassung der Satzung für die Feuerwehr-Gebühren (wir berichteten) stimmte das Gremium ebenfalls einstimmig zu. Feuerwehr, Kindergarten und Sporthalle sind darin als größte Investitionsposten für Esbeck aufgeführt.

Kritisch hinterfragt wurde vom Ortsrat, warum die Sanierung der Schöninger Weinberg-Turnhalle aus dem Investitionspakt von Land und Bund mit 264.000 Euro gefördert wird. Dagegen die Esbecker Sporthalle , deren Sanierungsbedarf deutlich größer sei, nicht berücksichtigt wurde. Bürgermeister Malte Schneider begründete dies mit den Richtlinien des Förderprogramms. „Voraussetzung war, dass sich das Objekt in einem ausgewiesenen Sanierungsgebiet befinde. Bei der Weinberg-Turnhalle war dies der Fall, in Esbeck nicht.“ Die Frage, ob die für die Esbecker Halle überhaupt ein Förderantrag gestellt worden war, konnte Schneider in der Sitzung nicht mit Sicherheit beantworten. Das Gremium bestand deshalb darauf, dies nachträglich klären zu lassen.

In diesem Zusammenhang regte Ortsbürgermeister Rehkuh an, „Esbeck wieder in das Dorferneuerungsprogramm aufzunehmen“. Dies würde die Möglichkeiten erhöhen in den Genuss von Fördermitteln für die Sanierung der Halle zu kommen.

Ortsbrandmeister Wubben wird sein Amt niederlegen

Zur Kenntnis nahm der Ortsrat die Information, dass Ortsbrandmeister Thomas Wubben Ende März 2021 sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen will. Der formalen Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis stimmte das Gremium einstimmig zu. Ein Nachfolger für ihn muss noch gefunden werden, stellte Ortsbürgermeister Rehkuh fest.

Da wegen Corona viele Weihnachtsfeiern entfallen, beschloss der Ortsrat einstimmig, Mittel aus seinem Etat Vereinen und der Feuerwehr zugute kommen zu lassen. 300 Euro soll die Ortswehr erhalten, um damit Weihnachtstüten mit kleinen Präsenten für die rund 40 Kinder zu befüllen, 200 Euro gehen mit dem gleichen Zweck an den SV Esbeck, der 100 Kinder in seinen Reihen zählt. Diesem wird zudem ein 300 Euro Zuschuss für die Anschaffung eines Kletterturms gewährt, mit dem die Ostseite des Sportplatzes für Kinder aufgewertet werden soll. Der Verein zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft Esbeck erhält 500 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung des Dorftreffs mit LED-Technik.