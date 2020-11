CDU im Heeseberg bereitet sich auf Kommunalwahlkampf vor

Der Vorstand des CDU-Samtgemeindeverbandes Heeseberg bereitet sich auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr vor. Nachdem der Jerxheimer Philipp Ralphs (CDU) bereits im Oktober 2019 angekündigt hatte, im Herbst 2021 für den Chef-Posten im Jerxheimer Rathaus kandidieren zu wollen, hat ihn jetzt der Vorstand der CDU im Heeseberg den Parteimitgliedern offiziell als Herausforderer für den amtierenden Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann (parteilos) vorgeschlagen.

Ordentliche Mitgliederversammlung wird nachgeholt

„Wegen Corona mussten wir die ordentliche Mitgliederversammlung , die für November geplant war, absagen “, erklärt Christoph Weihe, Vorsitzender des CDU-Samtgemeindeverbands auf Nachfrage unserer Zeitung. Daher stehe die Bestätigung von Ralphs Kandidatur durch die Mitgliederversammlung der CDU-Heeseberg noch aus. „Ich gehe davon aus, dass wir dies in den nächsten acht bis zwölf Wochen nachholen werden“, sagt Weihe. „Aber aufgrund der Corona-Lage kann ich jetzt noch keinen konkreten Termin dafür nennen.“

Zwar sei es den aktuellen Corona-Verordnungen zufolge politischen Gremien erlaubt, Sitzungen abzuhalten, „doch eine normale Mitgliederversammlung fällt nicht unter diese Ausnahmeregelung“, erklärt Weihe das Problem. „ Ich gehe aber auch nicht davon aus , dass es zu dieser Personalie Diskrepanzen innerhalb der Partei geben wird“, meint Weihe. Mit Ralphs werde ein Kandidat ins Rennen geschickt, „der aus unserer Region kommt und seit Jahren im Heeseberg politisch tätig ist.“ Weihe rechnet nicht damit, dass aus dem Kreis der rund 25 Mitglieder im CDU-Gemeindeverband noch ein Gegenkandidat vorgeschlagen wird.

Heeseberg-CDU will mit eigener Liste in den Wahlkampf ziehen

Spätestens im April wolle die Heeseberg-CDU „dann richtig in den Wahlkampf einsteigen“, kündigt Weihe an. „Unser Programm dafür entwickelt sich in den nächsten Wochen.“ Im Kern werde es darum gehen, das fortzusetzen, was begonnen worden sei: „Den Kindergarten zu erneuern, die Schule zu sanieren und die Feuerwehr zukunftsfähig zu machen: Damit sind wir vor fünf Jahren angetreten und jetzt voll im Gange. Diese Ziele wollen wir in der kommenden Wahlperiode vollenden.“

Ziel des Vorstandes sei es, im Kommunalwahlkampf 2021 mit einer eigenen Liste anzutreten. „Darum konnten wir uns wegen Corona bisher noch nicht ganz so intensiv kümmern, wie wir uns das vorgenommen hatten“, sagt Weihe. „Corona geschuldet waren uns bei der Suche nach Kandidaten für die Kommunalparlamente ein wenig die Hände gebunden. Mit einigen möglichen Kandidaten haben wir aber schon Kontakt aufgenommen und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, noch den ein oder anderen überzeugen zu können, sich zur Wahl zu stellen.“

Bürger geben am 12. September 2021 ihre Stimmen ab

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September 2021, finden in Niedersachsen die allgemeinen Neuwahlen der Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie der Kreistage und der Regionsversammlung statt. Gleichzeitig werden auch die Ortsräte neu gewählt sowie in einigen Kommunen die Bürgermeister .