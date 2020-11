Schülerinnen sammeln 1600 Einzelspenden und 685 Euro für Tafeln

Mit diesem Erfolg haben die fünf Abiturientinnen des Gymnasiums Anna-Sophianeum Schöningen nicht gerechnet: Mehr als 1600 Einzelspenden und ein Geldbetrag in Höhe von 685 Euro kamen bei ihrer Spendenaktion zusammen. Im Rahmen ihres Sozialen Projekts im Seminarfach hatten Lea Heinrich, Natalie Koch, Lara Matthias, Sophie Reinhardt und Kereshmeh Samadi an mehreren Tagen im November die Kunden im Schöninger Marktkauf um Spenden für die Tafeln in Schöningen und Helmstedt gebeten ( wir berichteten ).

In Helmstedt durften die Schülerinnen bei der Ausgabe der Lebensmittel helfen. Foto: Privat „Das Projekt fand bei den Kunden großen Anklang“, freuen sich die Oberstufenschülerinnen in ihrem Abschlussbericht . Alle Spenden wurden inzwischen aufgeteilt an die Tafeln weitergeleitet. In Helmstedt durften die Schülerinnen auch bei der Ausgabe der Lebensmittel helfen, konnten sie so vor der Wirksamkeit ihres Projekts überzeugen. „Sowohl die Tafeln als auch die Bedürftigen zeigten sich sehr dankbar für eine Spende in diesem Umfang“, berichten die Schülerinnen. Die Erwartungen der Schülerinnen wurden übertroffen „Das Projekt hat unsere Erwartungen übertroffen . Wir haben uns über jede Spende sehr gefreut und hoffen, dass die Aktion im Gedächtnis bleibt und das Bewusstsein für regionale Problemsituationen stärkt“, fasst Natalie Koch die Erfahrungen zusammen. Die Schülerinnen bedanken sich nun ausdrücklich beim Marktkauf-Team für die Unterstützung ihres Projekts „und natürlich bei allen Marktkauf-Kunden, die sich beteiligt und die Aktion so zum Erfolg geführt haben“. „Ich finde es gut, dass sich junge Menschen mit den Problemen in der Gesellschaft auseinandersetzen“, habe es von vielen Spenderinnen und Spendern geheißen, berichten die Abiturientinnen, die nicht zuletzt ihrer Schule und Seminarfachlehrerin Nicole Sacha „für die tatkräftige Unterstützung während der Vorbereitung und der Durchführung“ dankbar sind. Dank an alle Unterstützer der Spendenaktion Im Eingang des Schöninger Supermarktes hatten die Schülerinnen einen Info-Stand errichtet und Kunden auf die Spendensammlung aufmerksam gemacht. Foto: Privat Im Eingangsbereich des Schöninger Supermarktes hatten die Schülerinnen im November einen kleinen Informationsstand errichtet und dort hereinkommenden Kunden auf die Spendensammlung aufmerksam gemacht. Auf einem Flyer hatten sie erklärt, wie einfach das Mitmachen geht: „1. Kauf eines haltbaren Produkts. 2. Am Ausgang spenden = Unterstützung Bedürftiger“ lautete die simple Formel. Die Idee traf auf fruchtbaren Boden: Schnell füllte sich der von den jungen Frauen bereitgestellte Einkaufswagen , in den die Kunden nach dem Einkauf Pakete mit Nudeln oder Reis, Konserven oder Backzutaten legten.