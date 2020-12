Helmstedterin: „Wem ich helfen kann, dem helfe ich gerne“

Puppen, Papiertheater, Flöten und Lauten, jetzt in der Weihnachtszeit auch Schuhkartons – wer das „kleine Museum“ von Rosemarie Winkler betritt, sieht auf den ersten Blick, warum die 65-Jährige als „Helmstedterin des Jahres“ vorgeschlagen wurde. Nicht etwa aus Sammellust, nein, sondern weil Winklers Heim ihr vielseitiges Engagement widerspiegelt.

Winkler ist seit fast 20 Jahren Türmergesellin, bläst von April bis Oktober die Woche in Helmstedt ab, hat als Frau die männliche Zunft gebrochen. Winkler organisiert seit 13 Jahren in Helmstedt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, sammelt und verpackt Spenden als Weihnachtsgeschenke für Kinder in Osteuropa. Winkler brachte 37 Jahre lang Kindern an der Kreismusikschule das Flötenspielen bei, ging erst dieses Jahr in den Ruhestand. Winkler übernahm gleichzeitig die Leitung der Fleutschepiepers aus Emmerstedt, hauchte dem Verein neues Leben ein. Und Winkler engagiert sich seit bald 40 Jahren in der Georg-Calixt-Gemeinde, seit 30 Jahren als Kirchenvorsteherin, seit 2006 ist sie Prädikantin und hält viel gelobte Predigten, hegt und pflegt „ihre“ Thomaskirche.

Winkler spielt vor dem Pflegeheim, besucht bedürftige Menschen

„Vielleicht schätzen die Leute meine Lebendigkeit. Vielleicht, dass ich immer ansprechbar bin“, mutmaßt Winkler. „So spektakuläre Dinge wie andere Menschen mache ich eigentlich nicht. Was ich tue, das tue ich, weil es mir ein Herzensbedürfnis ist – auch aus Glaubensgründen.“ Sie sagt, dass sie nach den Inhalten ihrer Predigten – an denen sie oft zwei Wochen lang arbeitet – leben möchte.

Die Musik und der Glaube nehmen in ihrem Leben eine wichtige Rolle ein: Im Sommer spielte sie jede Woche mit ihrer Querflöte vor dem Awo-Pflegeheim, besucht und versorgt auch in der Corona-Zeit weiterhin hilfsbedürftige oder alleinstehende Menschen. „Einfach mal ein Gespräch zu führen ist auch in diesen Zeiten wichtig. Oder Musik zu spielen, das ist Balsam für die Seele“, sagt Winkler.

Engagement liegt in der Biografie

Ihre Engagiertheit entstamme ihrer Biografie, sagt die 65-Jährige: Aufgewachsen als Barackenkind und ältestes von acht Kindern nahe Göttingen pflegte sie früh ihre Großmutter, verlor als Mutter ihren Sohn. „Mir hat es immer geholfen, mich um andere Menschen zu kümmern. Ich will Freude schenken, auf vielfache Weise, ob durch Geschenke, das Zuhören oder meine Musik – denn das macht mir wiederum Freude.“ Winkler scherzt, dass sie vielseitig sei, zeigt durch ihre Wohnung: „Wem ich helfen kann, dem helfe ich gerne.“