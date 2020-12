Schlamm aus dem Glockenkampteich in Königslutter ist raus

Mit einem Jahr Verspätung ist nun die Entschlammung des Glockenkampteiches in Königslutter vollzogen. Eigentlich stand das Vorhaben für 2019 auf dem Plan. Doch weil das Regenrückhaltebecken in Lauingen dringend repariert werden musste, wurden die ursprünglich für die Entschlammung von der Stadt vorgesehenen Gelder dafür eingesetzt. Aber jetzt ist die nicht ganz einfache Maßnahme umgesetzt.

Es ist die letzte große Aktion im Zuge der Umgestaltung des kleinen Parks im Schatten des Kaiserdoms . Seit einem Ortsratsbeschluss von 2016 wurde dort gearbeitet. Doch die aus mancher Sicht radikalen Einschnitte führten auch zu kontroversen Diskussionen – wieviel Pflege darf sein, damit aus dem natürlichen Kleinod keine sterile Grünfläche wird?

Probebohrungen im Vorfeld

Entschlammung des Glockenkampteichs in Königslutter. Foto: Privat

Auch die Untere Naturschutzbehörde musste bei der Klärung vieler Fragen helfen und bescheinigte schließlich 2018: Lediglich ein wenige Quadratmeter großer Quellbereich ist im rechtlichen Sinne schützens-, ein „sensibler Umgang mit dem naturnahen Gelände“ jedoch wünschenswert. Damit war unter anderem der Weg für die Entschlammung des Teiches frei. Doch zuvor galt es noch einiges zu klären.

Per Probebohrungen wurde unter anderem ermittelt, ob der Schlamm in irgendeiner Form belastet ist. Er durfte auf einem Feld aufgebracht werden und wurde von einem Lauinger Landwirt abgenommen. Für Ortsbürgermeister Kurt Bötel war erstaunlich, wie genau die Experten im Vorfeld die Menge geschätzt hatten: „Sie sind davon ausgegangen, dass etwa 1100 Kubikmeter entnommen werden, am Ende waren es genau 1168 Kubikmeter “, berichtete er.

Bagger versinkt im Schlamm

Bereits Mitte September begannen die Baggerarbeiten, die Fische waren entnommen und in andere Teiche gesetzt, das Wasser war abgelassen , die Wasserzufuhr umgeleitet. Doch schon am ersten Tag gab es Probleme, erzählte der Ortsbürgermeister.

Etwa 200 Kubikmeter waren abgefahren, als einer der beiden Bagger einbrach und fast bis zur Fahrerkabine im Schlamm versank. Um ihn wieder herauszuholen, wurden die sogenannten Baggermatratzen , also Schutzplatten, die eigentlich für die abfahrenden Lastwagen verlegt worden waren, um den Rasen zu schützen, in den Teich verlegt . „Nur so konnte der Bagger mithilfe des zweiten wieder herausgezogen werden“, sagte Bötel. Warum das passiert ist, sei nicht eindeutig.

Enorme Nacharbeiten

Entschlammung des Glockenkampteichs in Königslutter. Foto: Privat

Als der Teich in den 1960er Jahren angelegt wurde, sei die Mulde durch eine Tonschicht abgedichtet worden. Unter der Lehmschicht habe sich dann im Laufe der Jahrzehnte Torfmull gebildet, der offenbar brüchig war. Insgesamt eine Woche habe die Entschlammung gedauert, doch die Nacharbeiten seien enorm gewesen und hätten lange angedauert. So musste die Glockenkampstraße komplett gereinigt werden, und auch der Rasen hatte trotz Schutzmaßnahmen gelitten .

Der solle im Frühjahr neu ausgesät werden, außerdem werde die Uferböschung wieder bepflanzt . Über weitere Anpflanzungen werde sich der Ortsrat noch Gedanken machen. Mittlerweile seien die Enten wieder da , und auch Fische sollen wieder eingesetzt werden . An der tiefsten Stelle im Teich sind es jetzt 1,80 Meter. „Vorher waren teilweise nur noch zehn Zentimeter Wasser drin“, erinnert Kurt Bötel. Die insgesamt 57.000 Euro für die Entschlammung seien gut investiert.

