Es ging um ethisch-moralische Fragestellungen, aber auch um wirtschaftliche Sachzwänge und um den Corona-Infektionsschutz: Darf die gern als systemrelevant gepriesene Berufsgruppe der Lkw-Fahrer in einem Autohof-Restaurant speisen oder nicht?

Die niedersächsische Landesregierung hat die Frage nun beantwortet. Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am 1. Dezember dürfen Berufskraftfahrer unter Vorlage einer Bescheinigung nun wieder in Autohof-Restaurants und in Autobahn-Raststätten essen und trinken, müssen ihre Speisen nicht mehr im Führerhaus des Lastwagens zu sich nehmen.

Im Teil-Lockdown ist nur noch Außer-Haus-Service möglich

Mit Beginn des sogenannten Teil-Lockdowns Anfang November durften alle Gastronomiebetriebe, auch Autohof-Restaurants, nur noch einen Außer-Haus-Service anbieten. Das traf insbesondere die Trucker hart. Fortan kämpften unterschiedlichste Beteiligte wie die Vereinigung Deutscher Autohöfe (VEDA), der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), aber auch Sybille Rademacher, Chefin des Autohof-Restaurants „BS-Ost“ in Wendhausen, oder der Lehrsche Gemeindebürgermeister Andreas Busch für eine menschenwürdige Versorgung der Trucker.

So setzte sich VEDA-Geschäftsführer Alexander Quabach gleich zu Beginn des Teil-Lockdowns dafür ein, die Autohof-Restaurants für Lkw-Fahrer zu öffnen. Andreas Busch schrieb dann Mitte November die erste von schließlich vier Mails an die Landesregierung. Zunächst erhielt Busch mit Verweis auf die seinerzeit geltende Corona-Verordnung eine Absage. Danach blieben die Mails des Bürgermeisters unbeantwortet.

Restaurant-Betreiberin Rademacher und die Trucker litten unter der Regelung

Darunter litten dann zunehmend einerseits die Restaurant-Betreiberin Rademacher und insbesondere die Trucker. „Besonders schlimm fand ich, dass es nach einer ersten Antwort dann überhaupt keine Reaktionen aus Hannover mehr gab. Das hat mich zermürbt“, stellte Sybille Rademacher gestern in einem Gespräch mit uns fest.

Lkw-Fahrer, mit denen wir gestern auf dem Autohof in Wendhausen sprachen, zeigten sich einerseits erleichtert, nun wieder in angemessenem Rahmen speisen zu dürfen, andererseits äußerten sie ihr Unverständnis über die Diskussion an sich. „Wertschätzung sieht anders aus. Warum wurden wir nicht sofort mit anderen Berufsgruppen gleichgestellt?“, diese Frage wurde mehrfach gestellt.

Unterschiedliche Regelungen sorgen für Unverständnis

Für Unverständnis unter den Truckern und auch den Autohof-Betreibern sorgte zudem die Tatsache, dass bisher in einigen Bundesländern Berufskraftfahrer in Restaurants speisen durften, in anderen – wie beispielsweise Niedersachsen – aber nicht.

Und am Montag, als die Öffnung der Autohof-Restaurants für Lkw-Fahrer längst die Runde gemacht hatte, bekam dann auch Gemeindebürgermeister Busch eine Antwort aus Hannover. In dieser wurde dann betont, dass die Öffnung der Gastronomiebetriebe für die Trucker auf einer Initiative des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung beruhe.