Königslutters Grundschulleiterin fordert Medienkoordinatoren

Wie schwierig es für das Schulleben ist, in Zeiten von Corona immer den genauen Überblick zu behalten, berichtete die Driebe-Grundschulleiterin am Dienstag im Schulausschuss Königslutter . Ständig veränderte Verordnungen, Rahmenhygienepläne, die darauf angepasst werden müssen, und Eltern, bei denen auch eine rigorose Ansprache notwendig ist, seien nur einige Herausforderungen . Dazu kommt das Thema Digitalisierung .

Jede Woche müsse der Rahmenhygieneplan neu abgestimmt werden, doch manchmal sei unklar, wie die Verordnungen umzusetzen seien, schilderte Andrea Ruppert im Forum der Grundschule. Detaillierte Informationen zu erhalten gestalte sich bisweilen schwierig. „Stand jetzt ist, dass wir kohortenrein unterrichten , also streng nach Klassen und Lehrern geteilt“, informierte sie.

Auswirkungen auf Ganztagsunterricht

Übergreifender Unterricht der ersten und zweiten Klassen finde nicht mehr statt. Das hat auch Auswirkungen auf den Ganztagsunterricht , denn dadurch sei jetzt mehr Personal gebunden. „Wir können den Ganztagsunterricht aktuell nur noch bis 15 Uhr leisten“, betonte die Schulleiterin. Auch das Schulessen sei streng geregelt .

Die ersten und zweiten Klassen essen zeitversetzt in der Mensa . Die Dritt- und Viertklässler hingegen bleiben für die Mahlzeiten in den Klassenräumen . So sollen auch an dieser Stelle Begegnungen möglichst minimiert werden. „Wir versuchen alles Mögliche umzusetzen, um so lange wie möglich unterrichten zu können. Wie schnell es gehen kann, hat ja die Situation in Lauingen gezeigt“, verdeutlichte sie.

Notbetreuung vor Weihnachten

Dort waren nach mehreren Corona-Fällen Kindergarten und Schule geschlossen worden. Andrea Ruppert lobte, wie „hervorragend“ das Heimunterrichten funktioniert hätte und wie gut die Konzepte umgesetzt worden wären. Dem Wunsch, bis Weihnachten so weiter unterrichten zu können, schloss sich Fachbereichsleiterin Sabine Rahn an.

Sie teilte mit, dass nun die Grundlage für vorgezogene Weihnachtsferien geschaffen wurde. „Die Kinder können zwei Tage früher in die Ferien gehen, aber an der Schule muss eine Notbetreuung gewährleistet werden“, sagte sie. Mit den Kindergärten werde sich die Stadt in Sachen Notbetreuung nicht anschließen, machte Rahn zudem deutlich. Schließlich gebe es dort keine Pflicht.

Deutliche Ansprache an Maskenverweigerer

Die Grundschule habe bereits die Abfrage bei den Eltern gestartet, wer seine Kinder am 17. und 18. Dezember vom Unterricht befreien möchte. Andrea Ruppert beantwortete auch die Nachfrage von Hans-Jürgen Barsch (UWG), ob der Landkreis den Schulbusverkehr aufgestockt hätte, um so den Kontakt zu entzerren. „ Bisher gibt es keine Aufstockung “, sagte sie. Friedrich Maushake (CDU) wollte wissen, ob es Probleme mit Verschwörungstheoretikern gebe.

Es gebe zwei, drei bei den Eltern, aber: „Wir gehen da rigoros vor. An unserer Schule tragen die Kinder Masken . Wenn sich Eltern verweigern, bekommen sie von uns eine deutliche Ansprache.“ Das habe bisher gut geklappt, machte Ruppert deutlich. In Sachen Digitalisierung gehe es auch voran. Bis auf zwei Klassen seien jetzt alle mit Smartboards neuer Generation ausgestattet.

Medienkoordinatoren gefordert

Andrea Ruppert befürwortete die weitere Digitalisierung, sah jedoch auch Probleme. „Die Schulen brauchen das, aber es kann nicht sein, dass sich wieder Lehrkräfte zusätzlich um die Ausstattung kümmern müssen “, stellte sie heraus. Sie forderte Medienkoordinatoren für Schulen ein, eine Forderung, die sie bereits bei der Landesschulbehörde gestellt habe.

An der Driebe-Schule sei im Moment ein Vierer-Lehrer-Team verantwortlich, dass alles läuft. „Wenn wir digital unterwegs sind, müssen wir auch jemanden haben, der sich um die digitale Ausstattung kümmert“, stand für sie fest. Wir haben bei der Landesschulbehörde angefragt , wie das Thema künftig geregelt werden soll. Über die noch ausstehende Antwort werden wir berichten.