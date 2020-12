Wer hat den schönsten Lichterzauber in Schöningen?

Wer durch das nächtliche Schöningen und seine Ortsteile fährt, der sieht: es weihnachtet. Lichterketten hängen von Balkonen, leuchtende Sterne, Engel und Schneemänner erhellen die Fenster, hie und da erstrahlt sogar ein Rentier im Garten oder kraxelt ein Weihnachtsmann die Hauswand hinauf. Von klassisch bis spaßig reicht die Phantasie der Menschen, die auf diese Weise Licht in die dunklen Abende und Nächte der Adventszeit bringen.

Doch wer sorgt für den schönsten Lichterzauber in der Stadt und in den Ortsteilen? Das will die Schöninger Werbegemeinschaft (SWG) in diesem Jahr mit einem Wettbewerb herausfinden. Daran teilnehmen dürfen alle Schöningerinnen und Schöninger, die mindestens 18 Jahre alt sind und in der Stadt oder ihren Ortsteilen wohnen.

Weihnachtszeit ist Lichterzeit

Wer mitmachen will, muss nur die Kamera zücken, die Festbeleuchtung fokussieren, auf den Auslöser drücken und das Foto anschließend per E-Mail an die SWG senden.

„Weihnachtszeit ist Lichterzeit. Auch wenn in diesem Jahr alles etwas anders läuft, als gewohnt, bleibt doch eines gleich: Häuser, Balkone, Fenster und Gärten werden mit zahlreichen Lichtern zum Strahlen gebracht“, schreibt die Werbegemeinschaft in ihrer Ankündigung des Wettbewerbs. Zu gewinnen gibt es einen 250- Euro-Gutschein , gesponsert von einem Helmstedter Baumarkt. „Der Gewinn ist hervorragend geeignet, um die Weihnachtsbeleuchtung für das nächste Jahr zu ergänzen, kann aber auch für andere Produkte verwendet werden“, heißt es darin weiter. Lediglich eine Barauszahlung sei nicht möglich.

Gewinner wird im Januar ermittelt

Die E-Mail mit dem Foto der schönsten Weihnachtsbeleuchtung ist per E-Mail an die Adresse „ gewinnspiel@schoeningerwerbegemeinschaft.de “ zu senden. Sie muss auch den Namen sowie die Kontaktdaten des Einsenders enthalten. Zu den Spielregeln zählt auch, dass sich die Teilnehmenden mit der Einsendung ihrer Mail automatisch damit einverstanden erklären, dass das Foto und der Familienname auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen der Schöninger Werbegemeinschaft verwendet und veröffentlicht werden darf. Anmeldeschluss ist der 14. Dezember . Die Auslosung und Preisvergabe erfolgt im Januar durch Bürgermeister Malte Schneider und den SWG-Vorstand. Nicht teilnahmeberechtigt sind Gewerbetreibende, Mitglieder der SWG sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung und „schöningen.liefert“.