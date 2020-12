Eine Schneise der Verwüstung haben Unbekannte offenbar am vergangenen Wochenende in Frellstedt hinterlassen. Fast im gesamten Dorf sei randaliert worden, berichtete Bürgermeister Rainer Brokof. Der oder die Täter hätten dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet.

Besonders ärgere Brokof eine Tat: Sechs junge Bäume wurden umgeknickt . Diese seien gerade erst einen Tag zuvor von Ehrenamtlichen am Eingang des neuen Baugebiets frisch gepflanzt worden. „Es sollte quasi ein Willkommen zum neuen Gebiet werden. Jetzt sind sie zerstört – wer macht sowas?“, fragt er sich. Die Gemeinde habe Anzeige erstattet , genau wie der Wasserverband Weddel-Lehre, der ebenfalls von dem Vandalismus betroffen sei.

Leitpfähle herausgerissen

In Frellstedt haben Unbekannte randaliert und unter anderem gerade frisch gepflanzte Bäume umgeknickt. Foto: Privat

Der oder die Unbekannten haben einen ihrer Steuerkästen zerstört , indem sie ihn umgestoßen haben. Doch Brokofs Aufzählung geht noch weiter. Aus dem öffentlichen Bücherschrank wurden Bücher über den Lindenplatz verteilt . Zudem seien Leitpfähle und Verkehrsschilder herausgerissen sowie Gullydeckel herausgehoben worden.

„Das ist ja zusätzlich auch noch gefährlich“, machte der Bürgermeister deutlich. Sven-Marco Claus, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt , bestätigte den Vorfall, der sich in der Zeit von Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. November, zwischen 22 und 2 Uhr ereignet haben soll. Er zählte noch weitere Taten auf.

Dazu gehörten ein beschädigter Maschendrahtzaun an der Warberger Straße sowie ein gestohlenes Fahrrad , das dort im Graben lag. Von beschädigten Verkehrsschildern oder herausgehobenen Gullydeckeln konnte er in dem dazugehörigen Bericht allerdings nichts finden. Dennoch ermittele die Polizei allein wegen der herausgerissenen und umhergeschmissenen Leitpfosten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr .

Zweiter Vandalismus-Vorfall dieses Jahr

Weiterhin wegen Sachbeschädigung und Fahrraddiebstahls. Claus bestätigte, dass die Beamten bereits Personalien mehrerer Personen aufgenommen hätten, wollte aber zunächst keine näheren Angaben machen, um die weitere Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden. Er forderte zudem mögliche Zeugen auf, sich bei der Polizei in Helmstedt zu melden, (05351) 5210 .

Der Inhalt des Bücherschranks wurde über den Lindenplatz verteilt. Foto: Privat

Für Frellstedt ist es bereits der zweite Vorfall von Vandalismus in diesem Jahr. Anfang des Jahres war eine private Party im Jugendraum eskaliert. Zwei Männer hätten versucht, sich Zugang zu verschaffen. Als es ihnen nicht gelungen war, haben sie versucht, die massive Holzeingangstür einzutreten und sie aus dem Rahmen gehoben . Die Maßanfertigung mit Sicherheitsverriegelung war zerstört.

Schadenszahlung soll Gericht klären

Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro , schätzt der Bürgermeister. Ersetzt ist die Tür noch nicht, bisher sei sie nur provisorisch repariert worden. Obwohl Verdächtige ermittelt worden seien und sie aufgefordert wurden, für den Schaden aufzukommen, sei das bisher nicht geschehen. Dies solle nun durch ein Gerichtsverfahren geltend gemacht werden, kündigte Brokof an.