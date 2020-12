Schöninger Rat will Anteile an Paläon-GmbH nicht „verschenken“

Mit Barbara Rautenschlein (CDU) wählte der Rat der Stadt Schöningen am Donnerstag einstimmig erstmals eine Frau in das Amt der 1. Ratsvorsitzenden . Sie tritt die Nachfolge von Markus Sobotta (parteilos) an, der im Juli zurückgetreten war (wir berichteten) .

„Ich wünsche mir eine faire und respektvolle Zusammenarbeit mit und unter allen Ratsmitgliedern sowie mit und in der Verwaltung. Die persönliche Wertschätzung im täglichen Miteinander sollte uns allen eine Selbstverständlichkeit sein“, unterstrich Rautenschlein zum Auftakt der Sitzung. Zu der war der Rat wegen Corona in reduzierter Besetzung angetreten. Die Fraktionen hatten sich zuvor auf ein Stimmen-Pairing mit mit sechs Mitgliedern der SPD, fünf der CDU sowie zwei Vertretern der UWG und einem Mitglied der Gruppe Grüne Bürgerliste geeinigt.

Haushaltsplan 2021 einstimmig verabschiedet

Einigkeit im Gremium herrschte dann auch bei der Abstimmung über den Haushaltsplan für das Jahr 2021. Alle Fraktionen stimmten dem Entwurf zu. Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat die neue Feuerwehr-Gebührensatzung . Zu den im Ortsrat Hoiersdorf geäußerten Bedenken, die künftigen Gebühren für Brandwachen könnten Vereine finanziell überfordern (wir berichteten) , erklärte Städtischer Direktor Karsten Bock: „In der Beratung darüber am Dienstag im Verwaltungsausschuss wurde festgestellt, dass es für jeden Verein, der überfordert wäre, die Möglichkeit gibt, einen Antrag auf Befreiung oder Reduzierung der Gebühren zu stellen.“ Bock bekräftigte: Es sei nicht das Ansinnen der Stadt, Veranstaltungen, die im öffentlichen Interesse liegen, durch die neue Gebührenordnung einzudämmen.

Alle nach der bisherigen Satzung zu erhebenden Gebühren, so Bock weiter, „sind für die Jahre seit 2015 bis zum heutigen Tage inzwischen vollständig abgerechnet worden“. Auf Nachfrage von Johannes Much (UWG) sicherte Bock zu, den Rat über die genauen Beträge, die in den einzelnen Jahren eingenommen worden sind, zu informieren.

Streit um Übertragung der Paläon-Gesellschafter-Anteile

Vorbei mit der Einigkeit im Rat war es bei der Frage, ob die Stadt ihre Gesellschaftereinlage an der Paläon GmbH in Höhe von 25.000 Euro ohne finanziellen Ausgleich an den Förderverein Schöninger Speere übertragen soll. Während sich Rolf-Dieter Backhauß für die SPD-Fraktion dafür aussprach, erntete dieser Verwaltungsvorschlag heftigen Widerspruch bei den anderen Fraktionen. „Mit der Übertragung würde die Stadt ein wichtiges Zeichen setzen, dass die Arbeit am Forschungsmuseum weitergehen kann“, argumentierte Backhauß – auch vor dem Hintergrund, dass „sich inzwischen ein Pächter für die Gastronomie gefunden hat“. Bürgermeister Schneider bestätigte diese Aussage auf Nachfrage am Freitag: „Interessenten haben kürzlich die Immobilie besichtigt und erklärt, am Pachtabschluss interessiert zu sein.“ Mit Zustimmung des Verwaltungsausschusses sei deshalb bereits ein Vertragsentwurf gefertigt worden, der aber noch unterzeichnet werden müsse.

Stadtverwaltung soll Bilanz vorlegen

Dessen ungeachtet störte sich Markus Sobotta vor allem daran, dass dem Rat für diese Entscheidung bisher keine Bilanz der GmbH vorgelegt worden sein: „Wir wissen doch gar nicht, was dieser Anteil wert ist“, kritisierte er. Axel Schliephake erinnerte daran, dass die Stadt erst 2019 ihren Gesellschafteranteil an der Paläon GmbH um weitere 12,5 Prozent auf 25 Prozent erhöht habe. „Bereits damals haben wir als Gruppe Grüne Bürgerliste dagegen gestimmt. Jetzt stehen wir hier, haben Geld ausgegeben und wollen darauf verzichten? Wir haben selbst einen schwachen Haushalt und brauchen jeden Euro“, begründete er das Nein seiner Fraktion zu der Beschlussvorlage. „Den Anteil zum Nulltarif zu verschenken, würde der Stadt einen Eintrag ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler einbringen“, meinte Johannes Much (UWG-Gruppe). Auch er forderte die Stadtverwaltung auf, zunächst „eine Abrechnung vorzulegen, damit wir wenigstens wissen, was wir verschenken.“ Mit acht Gegenstimmen, sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung lehnte der Rat die Übertragung der Anteile schließlich ab.

Ein weiterer Bericht zu den Themen der Ratssitzung folgt.