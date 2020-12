Stadtwerke Königslutter unterbrechen Trinkwasserversorgung

Am Dienstag, 8. Dezember, wird in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 14 Uhr kein Wasser fließen.

Königslutter. Betroffen davon sind am Dienstag die Orte Rottorf, Schickelsheim und Groß Steinum. Bewohner werden gebeten, sich einen Trinkwasservorrat anzulegen.

Die Stadtwerke Königslutter GmbH hat im Rahmen der planmäßigen Erneuerung die Trinkwasser-Transportleitung von Rottorf über Schickelsheim nach Groß-Steinum neu verlegt. Aufgrund der Einbindung der neuen Leitung in die vorhandenen Systeme, muss die Trinkwasserversorgung der Ortschaften Rottorf, Schickelsheim und Groß Steinum am Dienstag, 8. Dezember, in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 14 Uhr unterbrochen werden.

Die Stadtwerke bitten alle Kundinnen und Kunden, sich einen ausreichenden Trinkwasservorrat für die Zeit der Unterbrechung anzulegen, und die Abnahmestellen sodann geschlossen zu halten, damit bei der Wiederinbetriebnahme der Leitungen kein Wasser unbeabsichtigt austreten kann. Die Stadtwerke bemühen sich, die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten und bitten alle betroffenen Kunden um Verständnis für diese unvermeidbare Maßnahme.

mb