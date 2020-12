Vorerst keine Medienkoordinatoren für die Grundschule Driebe

Althergebrachte Tafeln werden durch Smartboards ersetzt, Schulen komplett mit W-Lan ausgeleuchtet, und jetzt sollen alle Lehrer mit Dienst-Laptops bekommen. Die „Bildung in einer digitalen Welt weiterhin zu forcieren“ sieht auch Königslutters Driebe-Grundschulleiterin Andrea Ruppert als notwendig an. Nur gibt es aus ihrer Sicht ein Problem: Wer kümmert sich um die ganzen Geräte?

Wie von uns berichtet, fordert sie deshalb von der Landesschulbehörde, Medienkoordinatoren an den Schulen einzusetzen. In einem Schreiben macht Ruppert darauf aufmerksam, dass die Digitalisierung eine Reihe neuer Aufgaben mit sich bringt. Dazu gehöre deren Integration in den Schulalltag, die Entwicklung veränderter Arbeitsstrukturen sowie die Steuerung von Digitalisierungsstrategien. Aufgaben, die bei „chronischem Ressourcen- und Lehrkräftemangel“ nicht noch zusätzlich von der Schule übernommen werden könnten.

Landesamt antwortet

Dabei sieht die Schulleiterin die Aufgabe eines Medienkoordinators nicht nur in der Systempflege, sondern auch darin, „wirksame Lösungsansätze für die Digitalisierung an unserer Schule zu finden“. Ihre Forderung in dem Schreiben an die Behörde lautet daher: „Um eine Vorreiterrolle in Niedersachsen einzunehmen und unsere Schule digital zukunftsfähig zu gestalten, bitte ich um die Einrichtung der Stelle eines Medienkoordinators an der Grundschule Königslutter.“

Wie stehen die Chancen, dass dieser Bitte entsprochen wird? Sprecherin Bianca Trogisch vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung, wie die Landesschulbehörde jetzt heißt, stellt in ihrer Antwort eines vorneweg: „Für Pflege und digitale Ausstattung der Schulen sind die Schulträger verantwortlich.“ Das wäre in dem Fall die Stadt Königslutter.

Medienpädagogische Berater im Einsatz

Vom Land würden jährlich insgesamt 16 Millionen Euro für Wartung und Pflege der digitalen Infrastruktur zur Verfügung gestellt. „Uns ist aber durchaus bewusst, dass längst nicht alle Schulträger genügend entsprechend ausgebildeten Fachkräfte vor Ort haben“, verdeutlicht Trogisch weiter. Deshalb gebe es unter anderem medienpädagogische Berater, die Fortbildungen anbieten und beratend zur Seite stünden.

Doch hinsichtlich der Medienkoordinatoren ist die Antwort der Sprecherin eindeutig: „Diesbezügliche Änderungen sind aktuell nicht geplant.“ Eine Antwort, mit der sich die Driebe-Schulleiterin nicht zufrieden geben will. Derzeit kümmere sich ein Vierer-Lehrer-Team freiwillig und zusätzlich um die digitale Ausstattung. Und der Schulträger, also die Stadt, unterstütze ebenfalls organisatorisch und technisch. Nicht immer seien alle Aufgaben nur intern zu leisten, steht für sie fest. Deshalb kündigte Andrea Ruppert weitere Gespräche an.