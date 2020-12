Feuerwehr löscht Flächenbrand bei Querenhorst

Zu einem Flächenbrand zwischen Querenhorst und Rickensdorf rückte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr die Feuerwehr aus.

Querenhorst. In einem privaten Waldstück brennt am Mittwochmittag Strauchwerk auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern.

Zu einem Flächenbrand zwischen Querenhorst und Rickensdorf rückte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr die Feuerwehr aus. Wie Maik Wermuth, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Grasleben mitteilte, war in einem privaten Waldstück auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern Strauchwerk in Brand geraten.

In einem privaten Waldstück brannte Strauchwerk auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern. Foto: Feuerwehr Grasleben

„Aufgrund der Meldung, das Flammen in einem Waldstück zu sehen sind, wurden durch die Leitstelle die Feuerwehren aus Querenhorst, Grasleben, Mariental und Helmstedt alarmiert. Das Feuer war unter Vornahme eines C-Rohres schnell gelöscht, so dass die meisten Kräfte schnell wieder aus dem Einsatz entlassen werden konnten“, berichtete Lange. Zur Ursache des Feuers liegen bislang keine Informationen vor.