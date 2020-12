Polizei Schöningen sucht Zeugen zu Exhibitionisten

Ein 14-jähriger Exhibitionist beschäftigte die Polizei Schöningen am Mittwoch.

Schöningen. Ein 14-Jähriger soll sich am Paläon in Schöningen vor Spaziergängerinnen ausgezogen haben. Die Polizei war schnell zur Stelle.

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Schöningen haben am Mittwochvormittag einen mutmaßlichen Exhibitionisten aufgrund eines schnellen Notrufs zweier Spaziergängerinnen gestellt. Der beschuldigte Schüler im Alter von 14 Jahren habe sich zuvor mit heruntergelassenen Hosen in schamverletzender Weise gezeigt, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus mitteilte.

Polizei sucht zwei ältere Frauen als Zeuginnen

Da die beiden Zeuginnen in der Parkanlage am Paläon beim Spazierengehen gegen 10.50 Uhr zwei noch unbekannten älteren Damen mit Nordic-Walking-Stöcken begegneten, die ebenfalls zu den Opfern des jugendlichen Exhibitionisten gehören, rufen die Ermittler diese beiden Sportlerinnen oder weitere Zeugen auf, sich mit der Polizeiwache unter Telefon (05352) 951050 in Verbindung zu setzen.

Womöglich gibt es weitere Opfer

Aufgrund der richtigen Reaktion der Zeugin seien Streifenbesatzungen schnell zur Stelle gewesen und hätten den sofort flüchtenden Schüler samt Schultasche einholen können, so Claus. Es könne durchaus sein, dass es noch weitere Betroffene gibt, sagte ein Beamter. Der 14-Jährige wurde seinen überraschten Eltern übergeben.

