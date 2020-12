Lockdown-Regelung: Viele Helmstedter Schüler bleiben daheim

Damit das Corona-Infektionsrisiko sinkt, ist seit Montag die Präsenzpflicht an Schulen in Niedersachsen aufgehoben. Bereits zu Beginn der Woche leerten sich die Schulen, ab Mittwoch rechnen Helmstedts Rektoren mit kaum noch Schülern in den Klassenräumen. Diese Aufnahme stammt aus dem November.