Jahresrückblick: Volksfest digital im Heeseberg

Per Los wurden in Jerxheim Anette Hoffmann (Zweite von links) und Marco Gritzan (Zweiter von rechts) als Volksfest-Majestäten des Corona-Sommers ermittelt.

Feuerwehrzentrum, Kindergarten, Grundschulsanierung, Kanalarbeiten: Zahlreiche Großbaustellen prägten im zurückliegenden Jahr das Bild in der Samtgemeinde Heeseberg. Ungeachtet der Pandemie wuchs der Feuerwehr-Neubau in der Nordstraße schnell in die Höhe. Nach gut einem Jahr Verzögerung konnte auch das Deutsche Rote Kreuz endlich den Neubau des Jerxheimer Kindergartens in Angriff nehmen. Mit der Fertigstellung wird nun Ende 2021 gerechnet.

Wahrhaft Rekordverdächtig legten sich die Bauarbeiter des Kita-Neubaus an der Helmstedter Straße ins Zeug: Lud Mark-Henry Spindler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Helmstedt, im Einladungsschreiben noch zum symbolischen ersten Spatenstich ein, konnte er beim Festakt drei Tage später schon mit DRK-Präsidentin Carina Thomsen eine Zeitkapsel in den Grundstein mauern. Zuvor, so berichtete Spindler, hatten sich viele Ehemalige bei einem bewegenden Abschiedsfest von „ihrem“ Kindergarten verabschiedet.

Wie Familien den Corona-Sommer erlebten

Ganz neue Wege schlugen im Corona-Jahr die kreativen Köpfe der Jerxheimer Kulturwerkstatt ein. Da wegen Corona das 59. Volksfest des Ortes nicht in gewohntem Rahmen mit dem großen bunten Umzug gefeiert werden konnte, verlegten sie die Sause ins Digitale: So rief der Verein unter anderen via Facebook zu einem Kinder-Wettbewerb auf, in dem Familien per Foto oder Video dokumentierten, mit welchen Spielen sie sich im Corona-Sommer die Zeit vertreiben. Die neue Volkskönigin und den neue Volkskönig ermittelte die Kulturwerkstatt kurzerhand per Losverfahren. Die Proklamation der neuen Majestäten, Anette Hoffmann und Marco Gritzan, wurde dann – natürlich in corona-gerechtem Rahmen – ganz real vor dem Schützenzelt vorgenommen.

Alle Inhalte unseres Jahresrückblicks für die Region finden Sie hier: http://So_war_das_Jahr_2020{esc#231100528}[tag_teaser]