Jahresrückblick: Helmstedts Händler erleben Achterbahnfahrt

Zwei Streifenwagen fahren am 20. März im Schritttempo über den Marktplatz. Zu regeln gibt es am Freitag nichts, die Innenstadt ist wie leer gefegt.

Helmstedt. Was Einzelhändler und Gastwirte im Jahr 2020 durchmachen, ist an Turbulenz und Dramatik wohl kaum zu überbieten.

Handel ist Wandel, das weiß jeder, der seine Waren und die Beratung dazu dem Endverbraucher anbietet. Damit können Gewerbetreibende in der Regel umgehen. Was aber, wenn der Ladenbetrieb zur Achterbahnfahrt wird, weil sich die Rahmenbedingungen binnen kurzer Zeit von Grund auf ändern? Dann beginnt der Überlebenskampf.

Vor allem der innerstädtische Handel sieht sich mit dem Rücken an der Wand. Genau wie die Gastronomie müssen die Warenläden ab Mitte März für fünf Wochen schließen. Geöffnet bleiben nur Geschäfte, die Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs verkaufen – sowie bald auch wieder Center für den Garten-, Heimwerker und Baubedarf. Supermärkte verzeichnen Rekord-Umsätze genau wie die großen Anbieter im Versandhandel. Die Kleinen geben ihr Bestes, online irgendwie mitzuhalten, ist aber unterm Strich mit massiven Umsatzeinbußen verbunden.

Phase 2: Der Neustart

Phase 2 beginnt am 20. April. Unter Auflagen dürfen die Geschäfte wieder öffnen: Bei den Ladenbesitzern, ihren Mitarbeitern und Kunden herrscht große Erleichterung. „Ärmel hochkrempeln und durchstarten“, heißt die Devise bei Anja Beiwinkel-Hartmann, Chefin eines Möbelhauses in Emmerstedt. Das Bemühen, entgangene Einnahmen durch Sonderaktionen und noch mehr Kundenservice wieder reinzuholen, durchzieht den gesamten Einzelhandel, ob in Möbelhäusern oder in der kleinen Boutique.

Weil in den Sommermonaten beständig gutes Wetter herrscht, sind die Innenstädte gut gefüllt. Ob das am Ende auch die Ladenkassen sind, ist branchenabhängig. Und darf in großen Teilen bezweifelt werden, als Phase 3 beginnt: Der nächste Shutdown, beginnend ab 16. Dezember, trifft ein Großteil der Geschäftsleute sehr hart, handelt es sich doch im November und Dezember um die wichtigsten Monate des Jahres.

Phase 3: Der Rückschlag

Zwischen der neuen Verordnung von Bund und Ländern und der Schließung der Läden bleiben ganze zwei Tage: Einmal noch brummt das Geschäft. „Bei uns ist die Hölle los“, sagt Claudius Traumann, als wir ihn nach einer Einschätzung der Lage befragen.

Doch der Vorsitzende des Kreisverbands des Einzelhandels und Betreiber eines Geschäfts für Computertechnik mahnt nur einen Tag später: „Nun müssen wir das Beste daraus machen, die Kunden an die Beratungsqualität und den Service des stationären Handels erinnern und versuchen, online mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Immerhin gibt es ja auch die Möglichkeiten, mit ,Lieferdiensten’ die Ware an den Kunden zu bringen. Der stationäre Handel darf die Kunden nicht an das Internet verlieren.“