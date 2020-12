Einbrecher steigen in Raststätte bei Helmstedt ein

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in die Autobahnraststätte Lappwald Nord in Fahrtrichtung Hannover eingebrochen. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 4 Uhr und 5.50 Uhr, wie Polizeisprecher Thomas Figge am Freitag mitteilte. Ein Angestellter einer Reinigungsfirma hatte am Donnerstagmorgen um kurz vor sechs Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei informiert.

Raststätte ist seit Montag geschlossen

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Täter im Schutze der Dunkelheit an die durch Corona bedingt seit Montag geschlossene Raststätte. Hier zerstörten sie ein Fenster und gelangten durch dieses ins Innere der Lokalität. Einen dort befindlichen Geldautomaten öffneten sie mit brachialer Gewalt. Ob und wie viel Bargeld sie aus dem Automaten entwendeten, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Anschließend verließen die Täter der Ort des Geschehens und entkamen unerkannt.

Tankstellen-Besucher könnten etwas gesehen haben

Die Polizei hofft darauf, dass es Personen gibt, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere Besuchern und Kunden einer nahe gelegenen Tankstelle könnten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 521-0 zu melden.

red