Radlerin bei Unfall in Danndorf schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 bei Danndorf wurde am Sonntagabend eine 34 Jahre alte E-Bike-Fahrerin aus Gifhorn bei einem Zusammenstoß mit einer 41-jährigen Opel-Fahrerin aus Berlin schwer verletzt. Es entstand Schaden in höhe von rund 1000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die Berlinerin um 19.45 Uhr die B 188 aus Vorsfelde in Richtung Oebisfelde. In Höhe Danndorf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin, heißt es im Polizeibericht.

Bei der Radfahrerin wurde Atemalkoholgeruch festgestellt

Die 34-Jährige habe sich mehrere Frakturen zugezogen und sei mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht worden. Zudem sei bei ihr Atemalkoholgeruch festgestellt und eine Blutprobe angeordnet worden, so die Polizei. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock.

Die B 188 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.