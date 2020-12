Helmstedt - Ehrenamtliche schieben Sonderschicht im Heim

Weihnachten in der Familie, Besuche zum Fest? So ganz einfach ist das in diesen Tagen nicht. Freiwillige beteiligen sich über die Festtage in den Heimen des DRK-Kreisverbands Helmstedt am Besuchermanagement. Wie das funktioniert, haben wir uns an Heiligabend im Seniorenpflegeheim am Wallplatz in Helmstedt angeschaut.

Es ist eng vor dem Eingang des Heims. Wer an diesem Tag eintreten will, muss nicht, wie sonst zu Corona-Zeiten üblich, klingeln. Die Tür öffnet sich und die Besucher werden von Ellen und Andreas Feldkeller begrüßt. Das Ehepaar hat sich freiwillig für den Heiligabenddienst gemeldet, und das, obwohl Andreas an diesem Tag auch noch Geburtstag hat. Ihre Aufgabe: Die Temperatur der Gäste messen.

Corona-Schnelltests bei jedem Gast

Ellen Feldkeller misst die Temperatur bei Elke Menzel-Schäfer. Die DRK-Beschäftigte hat ihre Großmutter im Pflegeheim am Wallplatz. Foto: Erik Beyen

Das ist sozusagen die erste Eintrittskarte und Teil des Besuchermanagements. Das Ehepaar registriert, wer eintritt und wer besucht wird. Für alle Häuser hat das DRK Zeitfenster für Besuche eingerichtet. Wer eines der Fenster nutzen wollte, meldete sich dafür an.

Ellen und Andreas Feldkeller leiten Besucher weiter zu Kathrin Wetzer, Melanie Wärmer und Benjamin Sauber. Das Team führt Corona-Schnelltests durch – bei jedem Gast. Schon weil diese Prozedur ein paar Minuten dauert, ist das Besuchermanagement mit Zeitfenstern so wichtig. Es gilt, Staus und damit unnötige Begegnungen zu verhindern. 70 Tests haben sie an Heiligabend bis gegen 13 Uhr schon durchgeführt.

Heimbewohner können Weihnachten auch zur Familie

Bewohner wie Besucher zeigten sich entspannt und verständnisvoll, erklärt Melanie Wärmer. Sie leitet das Haus am Wallplatz. 120 Seniorinnen und Senioren leben dort. Angehörige hatten auch die Möglichkeit, Vater, Mutter, Opa oder Oma aus dem Heim in die Familie zu holen.

Der Besuchskalender sei voll, sagt Wärmer. Bis 14 Uhr hielten Ellen und Andreas Feldkeller an Heiligabend die Stellung. Dann schloss sich das Zeitfenster an diesem Tag für die Besucher. Geburtstag wollten die beiden Freiwilligen auch noch feiern, auf der Terrasse mit Heizstrahler, Grillwurst und Kartoffelsalat.