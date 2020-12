60 Corona-Infizierte in Heimen in Helmstedt und Königslutter

Helmstedt. Als zum Teil besorgniserregend bezeichnete ein Sprecher die Entwicklung der Infektionszahlen in zwei Awo-Pflegeheimen im Landkreis Helmstedt. Sowohl in Königslutter als auch in Helmstedt waren vor Weihnachten Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Die Zahlen sind seither gestiegen. Betroffen sind die Einrichtungen an der Glockbergstraße in Helmstedt sowie am Amtsgarten in Königslutter. Eine „Person im Alter von 95 Jahren“, sei am 25. Dezember nach einer Covid-Infektion in Helmstedt gestorben, informierte Verbandssekretär Falk Hensel vom Awo Bezirksverband Braunschweig auf unsere Nachfrage hin.

In Königslutter sei es schwer, Infektionswege nachzuvollziehen. Foto: Arifi

Dort seien mit Stand von Montag elf Bewohner sowie sechs Mitarbeiter positiv getestet worden. Eine Person befinde sich aktuell im Krankenhaus. Trotz eines leichten Anstiegs der Fallzahlen konnte eine Ausbreitung in Helmstedt relativ gut eingedämmt werden, da ein separater Quarantänebereich für die Bewohner eingerichtet werden konnte, verdeutlichte Hensel.

Corona-Ausbruch in Königslutteraner Awo-Heim

Eine große Problematik hingegen bestehe in Königslutter. Dort seien seit dem ersten positiven Schnelltest am 20. Dezember mittlerweile 37 Bewohner sowie drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell seien vier Bewohner im Krankenhaus. „Es ist eine besorgniserregende Entwicklung in dem Haus“, fasste der Sprecher zusammen. Betroffen seien zwei verschiedene Wohnbereiche, ein allgemeiner und einer mit an Demenz erkrankten Bewohnern. Diese Bereiche seien in Teilen zu Quarantänestationen umgewandelt worden. Sofort nach Bekanntwerden der Infektionen sei für beide Heime ein Besuchsverbot ausgesprochen worden.

Infektionsketten für die Awo schwer nachzuvollziehen

Ob das Virus möglicherweise über Besucher hinein gelangt ist, sei laut Falk Hensel im Einzelnen nicht mehr nachvollziehbar. „Es kann unwissentlich über alle möglichen Wege passiert sein, über Besucher, über medizinisches Personal oder auch über mehrere Wege gleichzeitig“, schilderte er. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen könne ein Restrisiko nie ausgeschlossen werden. „In allen unseren Häusern haben wir umfangreiche Hygienemaßnahmen, die wir auch überprüfen lassen. Erfahrene Hygieneteams haben uns schon für andere Häuser bescheinigt, dass wir alles tun, was möglich sei. Außerdem nehmen wir jede Beratung gerne an“, betonte der Sprecher. Ein enger Austausch bestehe auch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Helmstedt.

Landrat: Heime in Helmstedt und Königslutter keine Gefahr nach außen

Landrat Gerhard Radeck bestätigte, dass permanent in den betroffenen Häusern getestet werde. Bei der Anzahl an Infizierten handele es sich aus seiner Sicht definitiv um Hotspots im Landkreis, von denen jedoch keine Gefahr nach außen ausgeht, da die Bereiche klar eingegrenzt sind.

Pflegende sind in einer Ausnahmesituation

Eine große Belastung sei die Situation für das Pflegepersonal, verdeutlichte Awo-Sprecher Falk Hensel. Nicht nur, dass Kollegen ausfielen, auch müsse das Team nun permanent unter Vollschutz mit Anzügen, Masken und Schutzschildern arbeiten, machte er deutlich. Dies sei körperlich anstrengend. Außerdem sei der Kontakt zu den Bewohnern dadurch noch erschwerter. Schutzausrüstung stehe aber ausreichend zur Verfügung.