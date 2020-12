Süpplingen. Eine brennende Holzhütte musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch in Süpplingen löschen.

Holzhütte in Süpplingen steht nachts in Flammen

Eine brennende Holzhütte musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch in Süpplingen löschen. Der Alarm wurde gegen 1.35 Uhr in der Breiten Straße ausgelöst.

Holzhütte brannte in Süpplingen

Die Flammen der in Brand geratenen Holzhütte hatten laut Feuerwehr bereits auf ein angrenzendes Holzlager sowie auf ein Gewächshaus übergegriffen. Die Feuerwehr Frellstedt übernahm die Brandbekämpfung auf der westlichen Gebäudeseite, die Feuerwehren aus Süpplingen und Süpplingenburg auf der östlichen Seite. Nach anderthalb Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.