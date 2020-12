Straßen-Sanierung in Grasleben ist beendet

1,2 Millionen Euro hat die grundhafte Sanierung nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel gekostet. Davon habe die Gemeinde Grasleben 40.000 Euro für die Nebenanlagen aufgebracht. Im Rathaus in Grasleben betrachtet man die Sanierung als Voraussetzung für eine mögliche Umwidmung der Landesstraße in eine Kreisstraße.

Mehr noch: Die Sanierung ist aus Sicht der Verantwortlichen ein klares Signal. Es geht dabei um die Suche nach einem Baulastträger für eine mögliche Entlastung für die Magdeburger Straße. Doch aus Wolfenbüttel kommen in Sachen Umwidmung klare Worte. „Behördlicherseits wird eine Abstufung zur Zeit nicht verfolgt“, sagte Michael Peuke, der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, in einem Telefonat, und weiter: „Wir haben die Straße saniert, weil sie sanierungsbedürftig war.“

In Grasleben hofft man indes auf die Übernahme der frisch hergerichteten Straße durch den Landkreis Helmstedt, sprich auf eine Umwidmung. Dafür braucht es eine Umstufungsvereinbarung, in diesem Fall zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Helmstedt. „Wir haben aber keine Umstufungsvereinbarung mit dem Landkreis“, erklärte Peuke.

Die Sanierung habe weder mit einer möglichen Umwidmung noch mit einer in Grasleben erhofften Entlastungsstraße für die L 651 zu tun. Das Thema Umwidmung sei 2015 im Zuge einer Verkehrsuntersuchung und Befragung der Verkehrsteilnehmer aufgekommen, so Peuke. Dazu gebe es einen Bericht, mehr nicht. Außerdem: In der Regel finde eine Umwidmung am Ende eines Jahres statt.

2012: Gericht verwarf Pläne der Gemeinde für eine Entlastungsstraße

Hintergrund: Die Verkehrsuntersuchung war 2015 beauftragt worden, um Rückschlüsse auf die Verkehrsströme und damit auf eine mögliche Einordnung in das Straßennetz sowie einen sich daraus ergebenen Baulastträger für eine Entlastungsstraße ziehen zu können. Im Februar 2012 hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die Pläne der Gemeinde Grasleben für eine nördliche Entlastungsstraße verworfen. Die Gemeinde Grasleben hätte eine solche Straße gemäß Urteilsbegründung nicht planen dürfen. Unklar blieb aber, wie die damals geplante Straße hätte eingeordnet werden müssen.

Der Landkreis hatte seine mögliche Bereitschaft zum Bau einer Entlastung nach Bekanntwerden des Gutachtens zur Verkehrsuntersuchung unlängst signalisiert. Wir berichteten ausführlich. Dafür brauchte es grundsätzlich wohl keine Umwidmung der Magdeburger Straße. Michael Peuke erklärt: „Eine Widmung legt die Baulastträgerschaft und damit die Finanzierung sowie Bauherrenpflichten- und rechte, etwa das Stellen von Anträgen, fest.“

Im Hinblick auf die L 651 bringt der Behördenleiter den Paragraphen 3 des Niedersächsischen Straßengesetzes ins Spiel. Darin geht es um die Einteilung der öffentlichen Straßen. Demnach bilden Landstraßen ein über benachbarte Landkreise hinausgehendes Verkehrsnetz untereinander und mit dem Bundesstraßennetz. Konkret heißt das: Eine Landesstraße endet in aller Regel nicht in einer Kreisstraße.

Das wäre bei einer Herabstufung eines Teils der L 651 auf niedersächsischer Seite aber gegeben. In Sachsen-Anhalt wird sie bis zur Landesgrenze als L 43 geführt. Der Behördenleiter gibt zu bedenken: „Eine vollständige Umwidmung der Straße ab Landesgrenze bis zur Einmündung in die Bundesstraße 244 bei Mariental Horst wäre nur im Rahmen einer Gesamtneuordnung des Straßennetzes im Bereich Grasleben zu sehen, da die Einstufung nicht willkürlich erfolgen kann, sondern nach den Vorgaben des Niedersächsischen Straßengesetzes zu erfolgen hat.“