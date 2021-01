So startet 2021 in Wendhausen: Eine Morgenrunde in das neue Jahr

Eine ungewöhnliche Stille lag am Neujahrsmorgen über Wendhausen. Es waren keine Verkehrsgeräusche wahrnehmbar, kaum menschliche Regungen zu beobachten. Auch die Silvesternacht verlief ruhig – mit Ausnahme des Jahreswechsels. Da wurde – allen Verkaufsverboten zum Trotz – doch ordentlich geböllert und Feuerwerk entzündet.

Schon in den ganz frühen Morgenstunden des ersten Tages im neuen Jahr war absehbar, dass das Jahr 2021 vergleichsweise ruhig, sehr entspannt beginnen würde. Beim morgendlichen Hundegang lag Nebel im Schuntertal, erste Sonnenstrahlen kämpften noch vergeblich gegen die Wolken an.

Nicht mal Verkehrslärm zu hören

Und es war wirklich nichts zu hören. Kein Verkehrslärm von der nahen Landesstraße 295 und auch nicht von der Autobahn 2, eine der deutschen Verkehrshauptschlagadern, drang ins Schuntertal. Und wir waren mit dem Hund quasi allein auf weiter Flur, wo sonst allmorgendlich ordentlich Vierbeiner-Betrieb herrscht. Unterwegs war nur – eigentlich wie immer um diese Zeit – der Wendhausener Lutz Fricke auf seinem Morgenrundgang.

Wendhausen an der Hauptstraße Platz vor dem ehemaligen Rathaus und der Poststelle; sonst ein beliebter Treffpunkt, um Raketen und Böller zu zünden, an Neujahr 2021 wie leergefegt und auch vormittags kaum Verkehr - weder Autos, Radfahrer noch Fußgänger. Foto: Dirk Fochler

Lutz Fricke gab uns die besten Wünsche für 2021 mit auf den Weg – für längere Zeit an diesem ungewöhnlichen Neujahrsmorgen der einzige uns entegegngebrachte Gruß. Denn wir begegneten auch später auf unserer vormittäglichen Tour durch die Ortschaft kaum einer Menschenseele. Hier mal eine Joggerin, die uns freundlich winkend passierte, dort ein in corona-gerechtem Abstand entgegengebrachter Gruß von Jerzy Michalski am Dettmersberg im Schatten der Wendhausener Mühle.

Kaum Pyroreste auf den Straßen

Hervorgehoben werden muss auf jeden Fall, weil ungewöhnlich für einen Neujahrsmorgen, dass auf den Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen nur wirklich in Ausnahmefällen Überreste der um Mitternacht gen Himmel geschickten Pyrotechnik zu sehen waren. Bleibt nun nur noch zu klären, wo denn die zahlreichen Raketen und Böller, die trotz des geltenden Verkaufsverbots zum Einsatz kamen, eigentlich beschafft wurden.

Überreste von Pyro-Technik wie hier am Wendhausener Oheweg war am Neujahrsmorgen 2021 nur an ganz wenigen Stellen im Ort zu entdecken. Foto: Dirk Fochler

"Sicher wurde vieles in ausländischen Internetshops geordert. Noch vor dem Verkaufsverbot haben aber auch Großmärkte Feuerwerk an Wiederverkäufer abgegeben. Davon wird auch einiges in Privathände gelangt sein", vermutete Sibylle Rademacher, Chefin des Wendhausener Autohof-Restaurants im Gespräch mit uns am Neujahrsmorgen.

Auch auf dem Autohof war nicht viel los

Zum Gespräch hatte Sibylle Rademacher ausreichend Zeit. "Nur eine Handvoll Fahrer übernachten in diesem Jahr in ihrem Lkw. Sonst ist der Parkplatz über Silvester immer gut belegt", berichtete Rademacher. Offensichtlich herrschte zum Jahreswechsel auch deutlich weniger Betrieb auf der nahen Autobahn. "Die Nacht war wirklich ungewöhnlich ruhig für Silvester. Auch heute morgen haben wir nur wenige Kunden", erklärte uns Dieter Schaller, Mitarbeiter der rund um die Uhr geöffneten Autohof-Tankstelle.

Autohof-Parkplatz ist leerer als sonst an einem Neujahrsmorgen. Foto: Dirk Fochler

Von einer besonderen Silvesternacht berichtete uns auch Florian Hammer aus der Rettungswache Wendhausen des Malteser Hilfsdienstes. "Solch eine Silvesternacht habe ich noch nicht erlebt. Wir hatten extrem wenig Einsätze im Vergleich zu den Vorjahren", teilte uns der stellvertretende Rettungswachenleiter mit.

Die Rettungswachen waren vorbereitet

Dabei hatten sich Florian Hammer und seine Kolleginnen und Kollegen auf einen anderen, arbeitsreicheren Verlauf der Nacht eingestellt: "Wir hatten schon befürchtet, dass wir zu zahlreichen Einsätzen auf Privatpartys mit vielen Gästen gerufen werden."

Doch, so das Resümee des Rettungssanitäters Florian Hammer, die Einwohner von Wendhausen und den anderen Orten der Gemeinde Lehre haben sich offenbar an die Corona-Kontaktbeschränkungen gehalten und besonnen den Jahreswechsel gefeiert.

So wird, auch wenn uns die Corona-Pandemie unendlich viel Leid, Einschränkungen, wirtschaftliche Not und emotionalen Verdruss brachte und immer noch bringt, der Wechsel vom Jahr 2020 zu 2021 sicher als ein besonderer, weil ausgesprochen ruhiger in Erinnerung bleiben.