Gastronomen lehnen Impfpflicht für Restaurantbesuche ab

Dass nur geimpfte Gäste Zutritt zu Restaurants bekommen können, ist für die Gastromen schwer vorstellbar. „Immer öfter hören wir die Forderungen aus verschiedenen Ecken, dass man sich vorstellen könne, vorerst geimpfte Menschen in Restaurants aber auch in Hotels zu beherbergen“, erklärte Florian Hary, Bezirksvorsitzender des Dehoga-Bezirksverbandes Braunschweiger Land – Harz in einer Mitteilung.

„Für unsere Branche scheint dies kaum vorstellbar“, so Hary. Hier scheine es diverse Herausforderungen zu geben, die so eine Forderung oder Idee eigentlich im Keim ersticken lassen müssten. Zum einen gebe es einen Impfplan, der ganz klar vorsehe, in welcher Reihenfolge geimpft werden könne. Somit würde über Monate ein großer Kreis von potenziellen Gästen ausgeschlossen. „Wie stellen wir uns da ein Familienessen vor, wenn die Hälfte auf Grund der Impfpläne nicht daran teilnehmen kann? Ob uns das wirklich weiterbringt, bezweifle ich sehr“, so Hary.

Gäste müssten gekennzeichnet werden

Im täglichen Geschäft bedeute das zudem, dass eine gewisse Gruppe gekennzeichnet und hervorgehoben werden müsse und andere bewusst ausgeschlossen werde. „Es wäre kaum zu erklären“, schreibt Florian Hary, „dass wir auf einmal einen Ansturm auf Impfzentren haben, weil Menschen essen gehen möchten oder eine Feier ins Haus steht. Dies sollte in der jetzigen Phase wohl kaum unser Bestreben sein.“

Ebenso würden durch einen exklusiven Zugang für Geimpfte die Gastronomie und Hotellerie weiterhin geschwächt. Denn wer sich den Impfplan ansehe, werde schnell feststellen, dass es für die ersten Impfstufen sicherlich aktuell andere Herausforderungen gebe als den Wunsch, Restaurants oder Hotels zu besuchen. „Daher müssen wir solchen Ideen von Anfang an entgegen sprechen und andere Wege beschreiten.“

Schnelltests wären auch bei Feiern realisierbar

Ein denkbarer und sicherlich auch gangbarerer Weg sei hier der Zugang zu Restaurants mit Schnelltests - das könne man ebenfalls bei Feiern ab einer gewissen Größe realisieren. Dies biete zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit. Dass dies keine 100-prozentige Sicherheit biete, sei den Gastronomen durchaus bewusst und könne auch nur ein Teil von Maßnahmen sein, die die Gastronomie schon längst eingeführt habe. Sichergestellt werden müsse, dass genügend Tests vorhanden sind, die frei verfügbar und für Gäste zugänglich sind.

In anderen Ländern gebe es ähnliche Verfahren: Man teste sich freiwillig und erhalte für einen bestimmten Zeitraum Zugang zum Beispiel zu Restaurants. „Ich bin mir bewusst“, erläutert Hary weiter, „dass auch dies auf Freiwilligkeit und einer guten Infrastruktur beruht. Es erscheint mir aber aktuell praktikabler und schneller umsetzbar als der Gedanke, nur Geimpfte in Restaurants und Hotels als Gäste zu begrüßen. Das Ziel sollte am Ende sein, das die Gastronomie und Hotellerie schnellstmöglich wieder öffnen kann.“

red