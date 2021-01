Startschuss für Wirtschaftsregion Helmstedt ist gefallen

Mit Beginn des Jahres 2021 hat die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH ihre Arbeit aufgenommen. Als Geschäftsführer der Ende Oktober gegründeten Gesellschaft wurden Alexander Goebel und Thomas Klein vorgestellt. Damit endet die Arbeit des Interimsgeschäftsführers Christian Seidenkranz.

Mit der Gründung der von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis getragenen und finanzierten Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH wurde ein wichtiger Schritt zu einer gebündelten Landkreis-Wirtschaftsförderung vollzogen. "Die Wirtschaftsregion ist ein gemeinsames Kind des Landkreises und der ihm angehörenden Kommunen. Nun endlich herrscht allseits die Einsicht, dass es nur gemeinsam geht", stellte der Velpker Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke als Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis fest.

Radeck: Thomas Klein hat guten Draht nach Wolfsburg

Mit dem 48-jährigen Thomas Klein besetzt ein erfahrener Wirtschaftsförderer und Experte für Strukturwandel einen der beiden Geschäftsführer-Posten. Thomas Klein wechselt von der Wolfsburg AG, bei der der Diplom-Verwaltungsfachwirt zuletzt für den Bereich Standortentwicklung zuständig war, zur Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH.

Der in Helmstedt lebende Klein hat auch schon Regionalmarketing betrieben und war temporär für die hiesige Regionalentwicklungsgesellschaft "Allianz für die Region" tätig. "Thomas Klein ist gut vernetzt in der Region und hat natürlich einen guten Draht nach Wolfsburg. Das hat für uns schon eine enorme Bedeutung", erklärte Landrat Gerhard Radeck als Aufsichtsratsvorsitzender der neuen Wirtschaftsregion.

Wirtschaftsförderung über die Helmstedter Kreisgrenzen hinaus

Der 33-jährige Alexander Goebel als Pendant zu Thomas Klein hat bisher das Helmstedter Regionalmanagement (HRM) geleitet und dabei fundierte Kenntnisse über die ökonomischen und sozialen Strukturen der Region erworben. Goebel und Klein eint, dass sie das Thema Wirtschaftsförderung über die Kreisgrenzen hinaus betrachten und es nicht als alleinige Aufgabe der Wirtschaftsregion Helmstedt ansehen. "Wir müssen das Thema größer denken. Natürlich ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze eine unserer Aufgaben. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir mindestens regional dabei denken und entsprechende Netzwerke nutzen und pflegen, auch neue Kooperationen initiieren", stellte Goebel klar.

Strategische Allianzen zu schmieden und zu pflegen, dass war eine der Hauptaufgaben von Goebel als HRM-Leiter. Prioritäres Ziel war dabei, den Strukturwandel nach dem Ende des Kohleabbaus und der Kohle-Verstromung anzuschieben. Dabei ging es stets um regionale Kooperationen mit Verwaltung, Industrie und Wissenschaft. Aber auch um die Generierung von Fördermitteln.

Strukturwandel ein langwieriger Prozess

Und genau in diese Kerbe schlägt auch Thomas Klein: "Es geht darum, den Strukturwandel als Basis zur Schaffung neuer Arbeitsplätze voranzutreiben." Einig sind sich dabei Landrat Radeck und die beiden neuen Geschäftsführer, dass Strukturwandel ein langwieriger Prozess ist. "Wir reden dabei über Zeiträume von 10, 15 oder vielleicht noch mehr Jahren", stellte Radeck klar.

Doch auch jetzt schon, nach nur drei Jahren, fruchte die Arbeit des HRM in Form von Firmen-Neuansiedlungen oder größeren Investitionen in vorhandene Strukturen, so Radeck. "Aunde in Ochsendorf, Amino in Frellstedt, Till-Hydraulik in Helmstedt, die Monoklärschlammverbrennungsanlage am Standort Buschhaus und nicht zuletzt die Ansiedlung eines großen Versandhändlers in Barmke, wo bis zu 1800 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, sind Beispiele dafür."

Goebel und Klein nehmen gern Wünsche und Anregungen entgegen

Natürlich wissen Alexander Goebel und Thomas Klein um die "schwierige Geburt" der zentralen Wirtschaftsförderung. Individuelle Interessen und Vorbehalte aus den Kommunen haben über fast 20 Jahre hinweg verhindert, dass solch ein Konstrukt auf den Weg gebracht werden konnte. Deshalb wollen sich Goebel und Klein auch schnellstmöglich auf den Weg machen, um sich und ihre Arbeit, Vorstellungen und Pläne in den Rathäusern des Landkreises zu präsentieren. "Gern nehmen wir Wünsche, Anregungen und konkrete Aufgaben mit. Unter dem Motto 'Gemeinsam mehr erreichen' sehen wir uns als Partner der Kommunen", betonte Klein.