Corona-Besuchsverbot im Pflegeheim Wendhausen aufgehoben

Wendhausen. Eine Mitarbeiterin, die positiv auf Corona getestet worden war, befindet sich in Quarantäne. Ihre Kollegen werden nun täglich getestet.

Das Besuchsverbot für Bewohner des Maternus Pflege- und Therapiezentrums Wendhausen wurde am Montag wieder aufgehoben. Eine Mitarbeiterin hatte sich Ende des Jahres 2020 mit dem Corona-Virus infiziert. Deswegen empfahl das Gesundheitsamt Helmstedt, die Einrichtung in der Ortsmitte von Wendhausen vorrübergehend für Besucher zu schließen.

Corona-Fall in Wendhausener Pflegeheim

"Ja, es gab eine infizierte Mitarbeiterin, welche sich derzeit in Quarantäne befindet und diese Woche erneut getestet wird", teilte auf Anfrage Melanie Hoffmeister, Teamleitung Marketing & Kommunikation der Maternus Verwaltungs GmbH, mit.

Als weitere Schutzmaßnahme, um eine Verbreitung des Corona-Virus in der Einrichtung mit knapp 200 Heimplätzen zu verhindern, werden nun die Kolleginnen und Kollegen, die direkt mit der betroffenen Mitarbeiterin in Kontakt standen, täglich vor Arbeitsbeginn getestet. "Durch den Einsatz und die Umsicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, konnte eine Verbreitung des Virus verhindert werden", hob Melanie Hoffmeister hervor.

Erstmals hatte nun auch das Maternus Pflege- und Therapiezentrum Wendhausen einen Corona-Fall zu verzeichnen. Nun hoffen viele Bewohner und Mitarbeiter, dass eine baldige Impfung dazu beitragen könnte, das Leben auch in diesem Senioren- und Pflegeheim wieder ein Stück näher an einst gewohnte Normalität zu führen. Bis dahin finden Besuche in der Einrichtung gemäß des bekannten Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes statt.