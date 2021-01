Im Impfzentrum in der Kant-Halle in Helmstedt werden die tiefgekühlten Impf-Ampullen für den Landkreis aufbewahrt - unter strenger Bewachung übrigens.

Schöningen. Die ersten Corona-Impfungen im Kreis Helmstedt wird es am Donnerstag in Schöninger Pflegeheimen geben. Dazu rücken mobile Impf-Teams aus.

Kreis Helmstedt: Corona-Impfung zuerst in Schöningen

Der Stand der Planungen am Mittwoch sieht nach Auskunft der Kreisverwaltung vor, dass vormittags das Pflegezentrum am Elm als erstes an die Reihe kommen wird. "Dort sollen rund 50 Personen geimpft werden", erläuterte Marion Müller vom Landkreis auf Anfrage.

Am Donnerstagnachmittag sollen die mobilen Teams das Alten- und Pflegeheim von Vitalis in Schöningen aufsuchen. "Wie viele Impfungen es dort geben wird, kann ich noch nicht sagen", erklärte Marion Müller am Mittwoch. Es sei auch möglich, dass es nach Beratungen mit Medizinern im Corona-Krisenstab des Landkreises kurzfristig noch zu Änderungen im Ablaufplan kommen könne.