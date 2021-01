Ein Lyriker aus Süpplingen beschreibt, was nur die Poesie kann

In einer lauten Zeit wahrgenommen zu werden, stellt für Lyriker eine Herausforderung dar. Das war schon immer so. Wolfgang Rischer, einst Leiter des Helmstedter Studienseminars für Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen, weiß das nur zu gut. Sein Hobby war und ist das Schreiben von Gedichten.

Nun, im Alter von 85 Jahren, hat der in Süpplingen lebende Pädagoge von seinem Sohn Matthias und engen Freunden einen besonderen Gedichtband geschenkt bekommen, eine Ode an die Poesie. In ihren Beiträgen nehmen befreundete Lyriker und schreibende Weggefährten Bezug auf Gedichte und aufgeschriebene Gedanken Rischers.

Besondere Sammlung

Erschienen ist diese besondere Edition in einer seit 2007 bestehenden Textreihe: Das „Poesiealbum neu“ erscheint zweimal im Jahr und ist sonst als Anthologie angelegt. Wobei jedes Mitglied der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik oder jeder Gast-Verfasser immer nur mit einem Gedicht vertreten ist. „Diese Ausgabe aber ist eine besondere Ehre für mich, mit der ich nicht im Traum gerechnet hätte“, verrät Wolfgang Rischer.

Jedes dieser Themenhefte sei ein verdichteter Kommentar zum Zeitgeschehen, schreibt dazu Ralf Julke in einem Beitrag der Leipziger Internet-Zeitung, und weiter: „Dichtung ist im Grunde ein veritables Seitenstück zur Wissenschaft. Nur dass Dichter die Welt auf ihre Weise intensiv erforschen. Ihr Material sind nun einmal Worte in all ihrer Musikalität und Vieldeutigkeit.“

Historische Dimension

Bei Rischer hat das Schweifenlassen der Gedanken immer auch eine historische Dimension. 1935 geboren, gehört er zu einer Generation, die Geschichte noch in ihrer grausamen Wucht erlebt hat. Dass seine Familie Hamburg verlassen musste, hat mit dem Bombardement der Hafenstadt im Zweiten Weltkrieg zu tun. Auch die Evakuierung taucht motivisch in seinen Gedichten auf, genauso wie das intensive Wahrnehmen der Folgen des Kalten Kriegs: Seine Wahlheimat im Kreis Helmstedt war 40 Jahre lang „Zonenrandgebiet“.

Das Gedicht sei ein Hallraum, schrieb Rischer einmal. „Folgt man diesem Bild, dann sollte zeitgenössische Lyrik, wie ich sie verstehe, offen sein für die brennenden Fragen, die uns umtreiben – auch für unsere Hoffnungen, Ängste, Erinnerungen, den Dreiklang Liebe-Alter-Tod, ohne die inneren Widersprüche der poetischen Gegenstände auszublenden.“

Magische Stille

In dem Sonderband abgedruckt ist ebenso ein aufschlussreiches Interview mit Rischer: Auf die Frage, was nur Lyrik vermitteln kann, antwortet der Lyriker: „Nur Gedichte vermögen durch Sprachkonzentration oder ausschweifend mit sinnlich-anschaulichen Sprachbildern eine ganz besondere Form der Intensität zu erreichen. So kann sich beim Lesen in einem Augenblick der Stille auf fast magische Weise über Raum und Zeit hinweg einem Ich und einem anderen Ich Resonanz einstellen. Gedichte ermöglichen das Sagen des Nichtgesagten: Das vorläufig endgültige Gedicht entsteht im Kopf des Lesers oder Hörers.“

Zur Person: Wolfgang Rischer wurde 1935 in Hamburg geboren und lebt in Süpplingen, Kreis Helmstedt. Er studierte Elektrotechnik und Pädagogik. Seine literarischen Schwerpunkte liegen in Essays und in der Lyrik, er ist Mitherausgeber von Anthologien. Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Niedersächsischen Künstlerstipendium. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und betreut in Helmstedt als Vorsitzender des Literaturkreises seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Lesereihe. Von 1999 bis 2018 arbeitete er ehrenamtlich im Vorstand der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik mit.