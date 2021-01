Wahl in Velpke: Rüdiger Fricke lässt seine Kandidatur offen

Die Samtgemeinde Velpke hat viel vor. So lassen sich die Worte des oberen Repräsentanten im Velpker Rathaus, Rüdiger Fricke, auf den Punkt bringen. In einem Telefonat wagt der Samtgemeindebürgermeister einen Ausblick auf anstehende Projekte und erlaubt private Einblicke.

Das Jahr 2021: Es ist das Jahr der Kommunalwahlen, und: „Der Abwägungsprozess läuft, ich habe Gespräche geführt und führe weitere“, sagt Fricke zu einer möglichen Kandidatur für eine weitere Amtszeit als Samtgemeindebürgermeister in Velpke.

Viele Ziele, offene Fragen

Da gebe es noch ein paar Dinge zu besprechen, denn natürlich sei für so eine Entscheidung ein möglichst großer Rückhalt nötig, um gesteckte Ziele auch erreichen zu können. Daher hält sich der Verwaltungschef bedeckt: „Wenn Sie mich konkret fragen, lautet die Antwort, dass ich nichts dazu sage“, informiert er, um zu ergänzen: „Ich habe noch viel vor.“ Diese Aussage ließe sich freilich auf Privates beziehen.

Fricke hat das Wandern für sich entdeckt: „Wir wollten 2020 eine große Wanderung unternehmen, haben diese wegen Corona aber verschoben“, sagt er. „Wir“, das sind Fricke selber und zwei Freunde, wie er erklärte.

Sport ist überhaupt der Ausgleich für den Verwaltungschef. „Ich fürchte den Tag, an dem ich das nicht mehr machen kann. Mal laufen, mal fahren – es ist wichtig, einfach den Kopf frei zu kriegen. So mache ich das schon seit Jahrzehnten“, kommentiert er, um den großen Bogen zu schlagen: „Ich hoffe, dass irgendwann wieder ein normaler Theater- oder Opernbesuch möglich sein wird.“

Thema Einheitsgemeinde auf Eis

Eine Herzensangelegenheit hat der Chef für sich bereits in die neue Legislatur verlegt: die Bildung einer Einheitsgemeinde. „Nüchtern betrachtet, wird das in diesem Jahr nicht weiter zur Beratung kommen. Wir können die Gemeinderäte erst zum Ende des zweiten Quartals erreichen. Danach könnte eine Arbeitsgruppe einmal vor den Kommunalwahlen tagen. Das ist nicht zielführend“, betont Fricke. Er werde das Thema jetzt nicht weiter in die politische Beratung geben.

Hintergrund dieser Entscheidung ist eine Corona-bedingte Absage sämtlicher Sitzungen der politischen Gremien innerhalb der Samtgemeinde Velpke, also auch die der Gemeindegremien.

Froh über Windpark-Pläne

Auch ohne das Thema Einheitsgemeinde, präsentiert Fricke eine beeindruckende Projektliste für das eben begonnene Jahr. Ein Schwerpunkt ist die Re-Powering der Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Samtgemeinde. „Spätestens in 2023 werden die bestehenden Anlagen durch neue 246 Meter hohe Anlagen ersetzt“, so der Chef im Rathaus, wobei am Ende weniger Anlagen stünden.

„Wir haben da kaum Einfluss. Es handelt sich um ein Genehmigungsverfahren über den Landkreis Helmstedt. Wir müssen lediglich eine Flächennutzungsplan-Änderung beschließen“, ergänzt er und wird deutlich: „Wir haben keine Möglichkeiten einer Verhinderung und wollen das auch nicht verhindern.“ Angesichts der erklärten Energiewende sei man über die Ausweisung in Form von zwei Parks froh. So stünden die Anlagen nicht überall.

Versorgungslücke in Danndorf

Auf der Agenda steht auch der Bau eines Verbrauchermarktes in Danndorf. „Ich gehe davon aus, dass der Markt in der zweiten Jahreshälfte gebaut wird“, so Fricke. Seit 2015 warten die Menschen in der Nordkreisgemeinde konkret darauf.

Weitere Projekte seien unter anderen: Die Asyl- und Obdachlosenunterkunft in Bahrdorf soll saniert werden, die Grundschule Groß Twülpstedt soll erweitert werden, die Sportanlage in Velpke erhält eine kräftige Frischzellenkur, die dritte Velpker Kindertagesstätte soll offiziell in die Planungsrunde gehen, und die Organisationsstruktur des Rathauses bekommt einen Feinschliff.

Konkret heißt das: Eine Organisationsuntersuchung der Verwaltung hat Änderungsbedarf ermittelt. Im Ergebnis bekommt das Team Zuwachs: Ein Hochbauingenieur soll eingestellt werden. Außerdem kümmert sich nun ein IT-Spezialist um die „Fortführung der Digitalisierung“. In Sachen Einheitsgemeinde verspricht Rüdiger Fricke schonmal: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“