Helmstedt. Der Stromanbieter Eon schickt Dienstleister zur Kundenberatung an der Haustür durch den Landkreis. Muss das sein in Corona-Zeiten?

Haustürwerbung in Helmstedt ist in Corona-Zeiten erlaubt

Unser Leser Klaus Gohlke aus dem Kohlenweg in Helmstedt ärgert das. Er hat mehrfach Personen beobachtet, die in den vergangenen Tagen von Haustür zu Haustür gegangen sind - offenbar im Auftrag des Stromanbieters Eon. Was als Kundenberatung bezeichnet wird, nennt sich in der Fachsprache Direktvertrieb, wie wir von Eon-Pressesprecher Mario Leikop bei unserer Nachfrage erfahren.

Alte Menschen überfordert?

Gohlke hält diese Beratungs- und Vertriebsform vor dem Hintergrund der aktuellen Lage für problematisch. Immerhin träfen die Berater auch auf hochbetagte Menschen, die mit der Situation möglicherweise überfordert seien. „Die lassen zunächst jeden rein und werden dann schnell in ein Gespräch verwickelt“, erklärte er uns in einem Telefonat.

Zur Regel-Einhaltung verpflichtet

Pressesprecher Mario Leikop erklärte in einer Stellungnahme auf unsere Anfrage: „Der Direktvertrieb ist nur einer von vielen Vertriebswegen, die wir nutzen." Weitere Wege seien demnach der klassische Anruf oder Onlineberatungen. Im Direktvertrieb stehe selbstverständlich die Gesundheit und Sicherheit der Eon-Vertriebspartner und der Kunden an erster Stelle, wie Leikop weiter ausführte. „Deshalb sind unsere Partner und deren Mitarbeiter angewiesen und schriftlich verpflichtet, die geltenden gesetzlichen, verordnungsrechtlichen und behördlichen Corona-Regelungen strikt und konsequent umzusetzen.“

Hygiene-Schulung für Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter der Vertriebspartner des Stromanbieters mussten demnach eine Hygiene-Schulung durchlaufen. Sie seien angehalten, stets den Sicherheitsabstand zum Kunden zu wahren. Außerdem verfügten die beauftragten Dienstleister über Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel. In Hotspots oder Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 würden aktuell keine Beratungen angeboten. Auf unsere Frage zum Zeitpunkt solcher Hausbesuche ging der Pressesprecher nicht konkret ein, verwies aber darauf, dass Beratungen nur dann stattfinden würden, wenn Kunden dies wünschten.

Hausrecht gilt immer

Leikop spielt damit vermutlich auf das Hausrecht an, denn genau darauf weist auch der Krisenstab des Landkreises hin. Werbebesuche, wie sie Klaus Gohlke beobachtet hat, verstoßen demnach nicht gegen die niedersächsische Corona-Verordnung, wie die Pressestelle des Landkreises bestätigte, aber: Man solle hinterfragen, „ob solche Besuche zu Zeiten der Corona-Pandemie und der hohen Fallzahlen wirklich nötig sind“. Abgesehen davon: Das Hausrecht gilt immer. Wer den Besuch eines Beraters oder Vertriebsmitarbeiters wünscht, muss diesen übrigens nicht in die Wohnung oder ins Haus lassen.