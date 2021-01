„Lehrscher Kompass“ – Wegweiser durch die Gemeinde

Lehre. Die Gemeinde Lehre hat eine Info-Broschüre herausgegeben, die zusammenfasst, was das öffentliche Leben dort ausmacht.

Ein informativer und übersichtlich gestalteter Wegweiser durch die Gemeinde Lehre mit ihren acht Ortschaften ist jüngst in einer neuen, aktualisierten Auflage erschienen: der Lehrsche Kompass. Die Info-Broschüre wird kostenlos abgegeben und über Werbeanzeigen finanziert.

Die handliche Broschüre bietet auf 52 Seiten Kontaktdaten, Fakten und Hintergründiges zu Kommunalpolitik und Verwaltung, Vereinen und Verbänden, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten und Schulen, ärztlicher Versorgung, Hobby und Freizeit. „Der Kompass vermittelt einerseits, wie vielfältig das Leben in der Gemeinde ist, andererseits bietet er Orientierung und vor allem auch viele Kontaktdaten“, erklärte Gemeindebürgermeister Andreas Busch am Freitag in einem Gespräch mit uns.

Lohnenswerte Ziele

Und der Lehrsche Kompass sei weit mehr als ein Nachschlagewerk mit Adressen und Telefonnummern. „Der Kompass ist auch ein Wegweiser zu den Sehenswürdigkeiten der Gemeinde – für Einheimische und Gäste“, stellte Busch fest.

Explizit wird in der neuen Kompass-Ausgabe eine Radtour zu Mühlen in der Gemeinde Lehre und ihrem Umland vorgestellt. Doch gerade für Radfahrer bieten sich unterschiedlichste Touren und Wegstrecken auch innerhalb des Gemeindegebietes mit reizvollen Anlaufpunkten an. Viele dieser Ziele werden im Kompass vorgestellt. Zur besseren Orientierung und zum Ausarbeiten einer Route fehlt leider eine Übersichtskarte.

Nützlich für Neubürger

„Wir sind zwar keine klassische touristische Hochburg, haben aber doch eine Menge zu bieten. Und insbesondere für Neubürger könnte deshalb der Kompass eine durchaus nützliche Lektüre sein“, meint Gemeindebürgermeister Busch.

Neben einem kurzen Ausflug in die Historie und Kurzportraits der acht Ortschaften sowie dazugehörigen Ortsplänen werden auch einzelne Einrichtungen etwas ausführlicher dargestellt. So wird beispielsweise viel Wissenwertes und Interessantes zur Schunterbühne, der inzwischen regional bekannten Theatergruppe aus der Gemeinde, vermittelt.

Zwischen zwei Oberzentren

Beim Durchblättern der Broschüre wird deutlich, dass es der seit fast 50 Jahren bestehenden Einheitsgemeinde gelungen ist, sich zwischen den Großstädten Braunschweig und Wolfsburg zu behaupten, ein Profil und eine Identität zu entwickeln. Die Gemeinde mit ihren 12.000 Einwohnern präsentiert sich als ein attraktiver Wohnstandort in einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft.

Erhältlich ist die Broschüre derzeit unter anderem am Rathaus Lehre und in einigen Geschäften, die trotz des Lockdowns öffnen dürfen, in Flechtorf und Lehre. Eine digitale Version vom Kompass gibt es online unter www.rundschau.news.