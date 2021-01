Helmstedts Baulandpolitik soll neue Bürger anlocken

Helmstedt. Helmstedt will auch auf der „Welle“ reiten. Gemeint ist die Bauplatz-Nachfrage der Großstädter und der vielen Arbeitspendler in unserer Region.

„Andere sind da sehr viel früher auf Zack gewesen“, meint Bürgermeister Wittich Schobert. Als Beispiel nennt er den Landkreis Gifhorn, wo viele Dörfer schon seit den 80er und 90er Jahren kräftig gewachsen sind durch Neubaugebiete. „Im Landkreis Helmstedt haben wir uns sehr lange schwer damit getan, auf diese Nachfrage angemessen zu reagieren“, sagt Schobert. „Doch das ist vorbei. Jetzt gibt es auch bei uns im Kreis Kommunen wie Königslutter, die sich aktiv um Zuzügler bemühen durch eine entsprechende Baulandpolitik.“

Dörfliche Gemeinschaft als Plus

Auch Helmstedt wolle diesen Zug nicht verpassen. „Allerdings“, erklärt Schobert einschränkend, „machen wir das nicht um jeden Preis. Wir werden darauf achten müssen, dass unsere Ortsteile wie Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt oder Offleben ihren ursprünglichen Charakter nicht verlieren und die dörfliche Gemeinschaft nicht leidet.“ Genau dies nämlich seien die Pluspunkte dieser Ortschaften. Hinzu komme eine gute infrastrukturelle Versorgung vor allem mit Kindertagesstätten, was für junge Familien ein ganz wichtiger Aspekt sei.

Kernstadt gut ausgestattet

Schobert ist überzeugt, dass sich die gute Ausstattung der Kernstadt mit zwei Gymnasien, einem Krankenhaus, einer guten Kinderbetreuung, einem hohen Freizeitwert und einem breiten Versorgungsangebot für den täglichen Bedarf in Zukunft noch mehr herumsprechen wird bei Menschen, die nicht willens oder in der Lage sind, den Wettlauf um immer teurere Grundstücke und Immobilien in den Großstädten und deren Speckgürteln mitzumachen.

„Wir haben zuletzt alle Chancen genutzt, Neubürger durch unsere Baulandpolitik anzulocken“, stellt Schobert dem Rat und seiner Verwaltung ein gutes Zeugnis aus. "Die umfassende Planung gemeinsam mit dem Rat macht sich bezahlt. Wir haben das Ganze zu recht in den Rang eines strategischen Ziels der Stadt erhoben.“

Starkes Interesse an Barmke

Schobert spricht von einem „ungebrochenen Trend“, in den Ortsteilen der Stadt zu siedeln. Die Nachfrage komme von außerhalb, aber auch aus den Ortschaften selbst - „wenn Söhne oder Töchter irgendwann ihr eigenes Haus bauen möchten“. In Barmke sei das Interesse von Menschen aus Wolfsburg und Braunschweig derzeit am stärksten zu spüren. „Das liegt sicher auch an der sehr guten Anbindung an die Autobahn, für Pendler ist das extrem wichtig", meint Schobert.

Für das erst in Planung befindliche Baugebiet Höltgeberg in Barmke gebe es schon fast 60 Interessenbekundungen, berichtet Schobert. „Ich gehe davon aus, dass das Auslegen des Bebauungsplans im Februar vom Barmker Ortsrat beschlossen wird. Dann könnte dieser Plan noch im Jahr 2021 rechtskräftig werden.“ Die Verkaufsbereitschaft der Flächeneigentümer für das Neubaugebiet mit etwa 40 Grundstücken sei inzwischen gegeben, erzählte Schobert. Die Stadt wolle die Flächen erwerben. „Baubeginn könnte im nächsten Jahr sein“, schätzt der Helmstedter Bürgermeister.

Wie wird sich Amazon auswirken?

Wie stark die Entwicklung in Barmke in den nächsten Jahren durch die Ansiedlung eines Logistikzentrums des Verkaufsriesen Amazon mit einer vierstelligen Zahl von Arbeitsplätzen im nahe gelegenen Gewerbegebiet an der A2 beeinflusst wird, vermag hingegen noch niemand zu sagen. Radikal verändern dürfe sich Barmke nicht, meint Schobert, der selbst dort wohnt. „Wachstum durch Einbindung in das Bestehende“ laute die Devise.

Auch Emmerstedt mit seiner ebenfalls guten Anbindung an die A2 soll weiter wachsen. Das Baugebiet Im Rottlande II könnte laut Schobert um einen Abschnitt mit 42 Grundstücken erweitert werden. Die Stadtverwaltung werde mit den Vorbereitungen dafür nach Möglichkeit noch in 2021 beginnen - „je nach Aufgabenspektrum, das wir sonst noch zu bewältigen haben“, so Schobert.

„Kurze Hufe" mit 80 bis 90 Grundstücken

Im neuen Kernstadt-Baugebiet „Am Stephani-Friedhof“ sind laut Schobert 13 Grundstücke verkauft worden, für 12 gebe es eine Reservierung und nur drei seien noch frei. Weitere Perspektiven bietet mittelfristig das angedachte Baugebiet Kurze Hufe in Helmstedt mit 80 bis 90 Grundstücken. Es liegt zwischen Pottkuhlenweg und der B1 und damit nicht weit entfernt vom Lappwaldsee. „Die vorgezogene Bürgerbeteiligung für dieses Gebiet ist bereits gelaufen“, so Schobert.