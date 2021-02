Tennisabteilung der TSG Königslutter hat wenig Austritte

Der Vorstand der Tennisabteilung der TSG Königslutter hat sich zur ersten Video-Vorstandssitzung in 2021 getroffen. Die einzelnen Gremien, so heißt es in der Mitteilung, berichteten über ihre Aufgabenfelder. Vorsitzender Volker Jäcke habe deutlich gemacht, dass die Abteilung trotz Corona wenige Austritte zu verzeichnen habe. Das Angebot der Onlinebuchung von Plätzen im Avalon-Königshof in Königslutter sei super angenommen worden. Alle Zeiten seien stets vergeben. Die Abteilung könne sich glücklich schätzen, dass Tennis ein Individualsport sei und unter Auflagen weiter betrieben werden dürfe.

Eine Herren-Mannschaft soll wieder aufgestellt werden zum Sommer

Sportwart Michael Simoni habe mitgeteilt, dass zur neuen Sommersaison wieder eine 1.-Herren-Mannschaft um Moritz Heinert (ohne Altersvorgabe) ins Rennen geschickt werde. Im Bereich der Jugend sollten im Sommer wieder einige Mannschaften an den Start gehen, darunter auch eine Juniorinnen-Spielgemeinschaft mit dem BTHC Braunschweig.

Tennisheim soll weiter renoviert werden

Wenn es Corona zulasse, solle im Sommer das Tennisheim weiter renoviert werden.

red