Müll auf dem Gelände des Velpker Sportvereins abgeladen

Über illegale Abfallentsorgung ärgern sich die Mitglieder des Velpker Sportvereins. „Die ordentliche Abfallentsorgung ist in der Samtgemeinde Velpke und dem Landkreis Helmstedt gut geregelt“, schreibt Pressewart Reinhard Schüttler in einer Mitteilung. „Für den getrennten Hausmüll gibt es Abholtermine und für den Rest findet man eigentlich sehr einfach einen Weg. Doch einige unserer Mitmenschen können diese Regeln wohl nicht umsetzen. Man nimmt dann seinen Müll und schmeißt ihn irgendwo hin. Auf Parkplätze, in den Wald oder, und das nicht zum ersten Mal, auf das Gelände des Velpker Sportvereins.“ Dort seien in der letzten Zeit einige gelbe Säcke mit nicht sortiertem Hausmüll illegal abgelegt worden. Der VSV werde diesen Müll ordnungsgemäß entsorgen. Allerdings entstünden dem Verein unnötige Kosten.

Der VSV werde diese widerrechtliche Müllentsorgung zur Anzeige bringen und bittet die Anwohner in der Nähe des Vereinsheims, An der Prügeleiche, um Mithilfe. Hinweise unter (05364) 7275 oder E-Mail velpker-sv@t-online.de.

red