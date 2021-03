Unfall auf der A 2 bei Königslutter – 5 Kilometer Stau

Geduld mussten Auto- und LKW-Fahrer am Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 aufbringen, wenn sie zwischen Königslutter und dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter in den 5 Kilometer langen Stau gerieten. Er hatte sich aufgrund eines Unfalls gebildet, der sich dort gegen 8.40 Uhr in Fahrtrichtung Hannover ereignet hatte.

Auf Nachfrage bei der Polizei Braunschweig waren zwei Lastwagen miteinander kollidiert und dabei schwer beschädigt worden. Trümmerteile verteilten sich auf zwei der drei Fahrspuren, so dass sie seitdem komplett gesperrt wurden. Die beteiligten Fahrer blieben unverletzt.

Unfall im Nebel

Zum genauen Hergang und zur Ursache des Unfalls konnte die Dienststelle bislang keine Angaben machen. Zum Zeitpunkt des Crashs herrschte dichter Nebel. Möglicherweise hatte der auffahrende Laster die Geschwindigkeit des vorausfahrenden falsch eingeschätzt.

Aktuell herrscht die Sperrung an. Die Verkehrsmanagement Niedersachsen gibt die Wartezeit mit einer halben Stunde an. Eine der Ausweichstrecken, die Bundesstraße 1 auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt, ist bereits vom Umleitungsverkehr stark belastet.