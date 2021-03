Passion in der Schöninger Clus-Kirche: „Von Gott berührt“

Schöningen. In der Schöninger Clus-Kirche gibt es in der Passionszeit vor Ostern eine Themenreihe und Online-Angebote. Dazu gehören auch Lesungen auf YouTube.

Die vier Wochen vor Ostern stehen in der Clus-Kirche Schöningen unter der Überschrift „Von Gott berührt“. Ein ehrenamtliches Team um Pfarrer Olaf Brettin hat laut einer Mitteilung für den gesamten März eine Themenreihe erarbeitet, an der man persönlich oder von zu Hause aus teilnehmen kann. Das Buch „Von Gott berührt“ (ISBN 978-3957346254), mit Glaubensgeschichten von ganz unterschiedlichen Menschen, bilde den roten Faden. Jeden Freitag im März wird ein Gemeindemitglied aus der Clus-Kirche in einer YouTube-Lesung eine dieser Geschichten lesen, das Thema werde im darauffolgenden Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr in der Clus-Kirche aufgegriffen. Wer beim Gottesdienst in der Clus-Kirche nicht persönlich dabei sein kann oder möchte, kann diesen ebenfalls auf YouTube verfolgen. Ergänzend finden mittwochs um 18 Uhr besinnliche Passionsandachten in der Clus-Kirche statt.

„Unser Leben ist seit einem Jahr von vielen Einschränkungen geprägt. In den letzten Monaten haben wir aber auch gelernt, neue Wege zu finden und den Kontakt zu anderen stärker wertzuschätzen“, wird Pfarrer Brettin in der Mitteilung zitiert. So werde das Gemeindeleben seit einem Jahr um Corona-konforme musikalische Angebote und Online-Angebote für alle Generationen erweitert. „Immer wieder höre ich, wie Menschen insbesondere in Krisenzeiten von Gott berührt werden. Daher haben wir im März diese besondere Aktion gestartet, die über Menschen berichtet, die durch den Glauben gestärkt wurden. Sie haben Hoffnung und Zuversicht gefunden.“

YouTube-Lesungen

Freitag, 5. März, 18 Uhr: „Wer ist mein Vater?“

Freitag, 12. März, 18 Uhr: „Gott war immer bei mir!“

Freitag, 19. März, 18 Uhr: „Ohne dich kann ich nicht leben!“

Freitag, 26. März, 18 Uhr: „Druide findet Gott“

Gottesdienste in der Clus-Kirche Schöningen

Sonntag, 7. März, 10.30 Uhr: „Herrlich“

Sonntag, 14. März, 10.30 Uhr: „Ehrlich“

Sonntag, 21. März, 10.30 Uhr: „In Kontakt treten“

Sonntag, 28. März, 10.30 Uhr: „Befreit leben“

Passionsandachten in der Clus-Kirche Schöningen

Mittwoch, 3. März, 18 Uhr

Mittwoch, 10. März, 18 Uhr

Mittwoch, 17. März, 18 Uhr

Mittwoch, 24. März, 18 Uhr

Informationen, Themen, Termine und Link zum YouTube-Kanal unter www.clus-kirche.de. red