42-Jähriger fährt mit Sattelzug bei Esbeck gegen einen Baum

Esbeck. Verletzt worden ist ein 42-Jähriger am Dienstag bei einem Unfall auf der L 641 bei Esbeck. Er war mit seinem LKW von der Straße abgekommen.

Ein Verletzter und ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 641, der sich am Dienstag gegen 6.35 Uhr bei Esbeck ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war dort ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug aus Schöningen aus Esbeck kommend in Richtung Kiesleberfeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er mit seiner Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Straßenbaum wurde entwurzelt

Dabei habe sich der Fahrer verletzt. Er sei mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikumgebracht worden. Die Wucht des Aufpralls sei derart heftig gewesen, dass der Straßenbaum entwurzelt worden und an der Sattelzugmaschine Totalschaden entstanden sei.

Landesstraße war komplett gesperrt

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und die anschließende Bergung des Sattelzuges sei die L 641 komplett gesperrt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.

